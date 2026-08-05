SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Maaşlara zam düzenlemesi geliyor

15 TEMMUZ GAZİLERİ VE KONTROL MUAYENESİ DÜZENLEMESİ

Köşe yazısında kanunun diğer önemli detaylarına da değinen İsa Karakaş şu maddeleri paylaştı:

15 Temmuz Gazilerine Aylık: 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaralanıp malul sayılmayan sivil ve kamu görevlilerine 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması ve 5454 sayılı Kanun kapsamında ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.



