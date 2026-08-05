SGK uzmanı İsa Karakaş, Meclis'e sunulan yeni torba kanun teklifinin detaylarını köşesine taşıdı. Anayasa'nın devlete yüklediği "şehitlerin dul ve yetimleri ile malul ve gazileri koruma" sorumluluğu doğrultusunda hazırlanan teklif, sosyal devlet anlayışını güçlendirmeyi ve özlük haklarını güncel ihtiyaçlara göre geliştirmeyi hedefliyor.
SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Maaşlara zam düzenlemesi geliyor
Tatile girmesi beklenen TBMM’de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Muhalefetin sevk ettirdiği kanun tekliflerinin ardından Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti ve MHP, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adıyla yeni torba kanunu Meclis'e sundu.Cemile Kurel
İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, yeni torba kanunda öngörülen öne çıkan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:
ŞEHİT VE VAZİFE MALULÜ ANNE-BABALARA TABAN MAAŞ GÜVENCESİ
Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikle, hayatını kaybeden tüm vazife malullerinin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı için taban sınır getiriliyor.
"Yuva yapanın bacası tütmeli" ilkesinden hareketle evlat acısı yaşayan anne ve babalara bağlanacak toplam aylık tutarının net asgari ücretten az olamayacağı hüküm altına alınıyor.
BAKIMA MUHTAÇ GAZİLERE DESTEK ARTIŞI
Başkasının bakımına muhtaç derecede malul olan gazi ve malullere ödenen aylık bakım desteğinde artışa gidiliyor. Düzenlemeyle birlikte mevcut durumda net asgari ücretin 2 katı olarak ödenen bakım desteği net asgari ücretin 2,5 katına yükseltiliyor.
ERBAŞ, ER, KORUCU VE SİVİLLERE AYLIK İYİLEŞTİRMESİ
3713 sayılı Kanun kapsamındaki terör malulü er, erbaş, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillerin maaş hesaplamalarında esas alınan taban dereceler artırılıyor:
En az 4 yıllık üniversite mezunları 8/1, diğerleri 10/1 dereceden başlatılacak.
1. dereceye kadar 3.600 ek gösterge hakkı tanınacak.
Toplam aylık tutarı 35.398 gösterge katsayı çarpımından az olamayacak.
Derece tespiti yapılanlara aylık hükümleri hariç 1005 sayılı Kanun kapsamındaki (İstiklal Madalyası ve Şeref Aylığı) tüm sosyal haklar sağlanacak.
TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYANLARA AYLIK BAĞLANACAK
Terör eylemlerinde mermi/şarapnel penetran yaralanması, patlayıcı (EYP, mayın, havan vb.) blast/termal etkisi veya yakın muharebe kesici/delici saldırıları sonucu Adli Tıp Kriterlerine göre "hafif nitelikte olmayan yaralanması" ve illiyet bağı sağlık kurulu raporuyla tespit edilen TSK, Emniyet, MİT personeli ve güvenlik korucularına 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanacak.
Bu kişilere ayrıca 1005 sayılı Kanun hakları verilecek. Söz konusu imkandan yararlanmak için teklif yürürlüğe girdikten sonra 1 yıl içinde başvuru yapma şartı aranacak ve uygulama bir defaya mahsus gerçekleştirilecek.
15 TEMMUZ GAZİLERİ VE KONTROL MUAYENESİ DÜZENLEMESİ
Köşe yazısında kanunun diğer önemli detaylarına da değinen İsa Karakaş şu maddeleri paylaştı:
15 Temmuz Gazilerine Aylık: 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaralanıp malul sayılmayan sivil ve kamu görevlilerine 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması ve 5454 sayılı Kanun kapsamında ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.
Er ve Erbaşların Kontrol Muayenesi: 5510 sayılı Kanun’un geçici 18. maddesinde yer alan "askerlik çağı dışına çıktıkları" ibaresi netleştirilerek "55 yaşını doldurdukları" şeklinde yeniden düzenlendi.
YENİ MAAŞ VE DESTEK TABLOSU
Hak Sahibi / Kategori Mevcut / Durum
Şehit Anne-Babası (Düşük Segment) : 7.000 TL – 9.000TL 14.037 TL
Şehit Anne-Babası (Orta Segment): 15.000 TL – 16.000 TL 21.500 TL
En Düşük Gazi Aylığı Maluliyet derecesine göre : 58.590 TL – 68.000 TL
Ağır Malul Gazi Aylığı En yüksek maluliyet: 68.000 TL – 86.000 TL
Terör Yaralısı (Malul Sayılmayan) Şartları taşıyanlar: 28.076 TL
15 Temmuz Gazileri (Derecesiz) Derece alamayan yaralılar: 28.076 TL
Evde Bakım Yardımı Alan Gaziler Bakım desteği dahil : 70.187 TL