UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, bu akşam Chobani Stadyumu'nda saat 21.00'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, rövanş öncesi İstanbul'da avantajlı bir skor elde etmeyi hedeflerken, yapay zekâ iki takımın güncel kadrolarını, form durumlarını ve oyun planlarını analiz ederek dikkat çeken bir maç senaryosu ortaya koydu.
Yapay zekâ Fenerbahçe-Sturm Graz maçını tahmin etti: İşte maçın sonucu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Yapay zekâ, güncel kadrolar ve takımların oyun yapısını analiz ederek karşılaşmanın olası senaryosunu oluşturdu.Kaynak: Diğer
Yapay zekânın maç senaryosu
Karşılaşmaya taraftar desteğini arkasına alarak hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oluyor. İlk dakikalarda topa daha fazla sahip olan sarı-lacivertliler, Guendouzi ve İsmail Yüksek'in merkezde kurduğu üstünlükle oyunu rakip yarı sahaya yıkıyor.
18. dakikada Marco Asensio'nun ceza sahası dışından gönderdiği ara pasında savunma arkasına sarkan Anderson Talisca, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiriyor.
Golden sonra oyunu dengeleyen Sturm Graz, özellikle hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışıyor.
37. dakikada Simon Seidl'in sağ kanattan yaptığı ortaya Samuel Jatta iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ve skoru 1-1'e getiriyor.
İlk yarının son bölümünde Fenerbahçe baskısını artırsa da Khudyakov yaptığı kritik kurtarışlarla devrenin 1-1 sona ermesini sağlıyor.
İkinci yarıda Fenerbahçe baskısı
İkinci yarıya oyuncu değişikliği yapmadan başlayan İsmail Kartal'ın ekibi, kanat organizasyonlarını daha sık kullanmaya başlıyor.
58. dakikada Nelson Semedo'nun bindirmesi sonrası ceza sahasına çevrilen topu Kerem Aktürkoğlu tamamlıyor ve Fenerbahçe yeniden öne geçiyor: 2-1.
Golden sonra Sturm Graz beraberlik için risk almaya başlıyor.
Bu bölümde Skriniar ve Nathan Aké savunmada kritik müdahaleler yaparken Ederson da iki net pozisyonda gole izin vermiyor.
Son sözü Asensio söylüyor
Dakikalar 82'yi gösterirken Fenerbahçe hızlı hücuma çıkıyor. Guendouzi'nin kazandığı top sonrası İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Marco Asensio, uzak köşeye yaptığı klas vuruşla farkı ikiye çıkarıyor.
Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe topun kontrolünü elinde tutuyor ve skor üstünlüğünü koruyor.
Yapay zekânın tahmini
Fenerbahçe 3-1 Sturm Graz
Goller
18' Anderson Talisca (Fenerbahçe)
37' Samuel Jatta (Sturm Graz)
58' Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
82' Marco Asensio (Fenerbahçe)