Yapay zekâ Fenerbahçe-Sturm Graz maçını tahmin etti: İşte maçın sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, bu akşam Chobani Stadyumu'nda saat 21.00'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, rövanş öncesi İstanbul'da avantajlı bir skor elde etmeyi hedeflerken, yapay zekâ iki takımın güncel kadrolarını, form durumlarını ve oyun planlarını analiz ederek dikkat çeken bir maç senaryosu ortaya koydu.