SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi

Karakaş, "37.801 TL nerede? 28.000 TL'lik asgari ücret nerede? 23.552 TL'lik emekli maaşı nerede? Arada bir uçurum var. Ocaktan itibaren bütün emeklilere bir refah payı verilmesi mecburidir, zorunludur" dedi.