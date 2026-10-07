Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi

SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi

Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, ocak ayında en düşük emekli maaşının 25.900 TL'ye, en düşük memur emekli aylığının vaatler tutulursa 34.680 TL'ye çıkabileceğini açıkladı. Karakaş, asgari ücrette ise seçim takvimine bağlı olarak yüzde 50'ye varan zam beklentisini duyurdu.

Kaynak: Diğer
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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 1

Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını yanıtlayarak ocak ayında emekli, memur ve asgari ücrete yapılması beklenen zam oranlarına ilişkin çarpıcı rakamlar açıkladı.

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 2

En düşük emekli maaşı 25 bin 900 TL seviyesine gelebilir

Eylül enflasyonunun ağustos ile aynı gelerek yüzde 1,84 olduğunu belirten Karakaş, 3 aylık kümülatif hesaplamada SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin cebindeki zammın yüzde 5,56'ya ulaştığını bildirdi.

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 3

Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30 civarında olduğunu ifade eden Karakaş, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ortalama yüzde 9,50 - 10 aralığında bir zam öngördüğünü belirtti.

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 4

Şu an 23.552 TL olan en düşük emekli maaşına ilişkin Karakaş şu değerlendirmeyi yaptı:

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 5

"%10'luk bir ortalamadan bahsedebiliriz. En düşük emekli maaşı 23.552 TL. %10'u aldığımız zaman 26.000'e ulaşamayacak. Yani 25.900 TL."

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 6

Memur emeklisi için Şimşek'in enflasyon vaadi kritik

Memur ve memur emeklileri için güncellemenin devletin resmi enflasyonunun en az %2 altında gerçekleşebileceğini ve %8'lik bir artış öngörüldüğünü aktaran Karakaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vaadine dikkat çekti.

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 7

Mevcut durumda 31.527 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı için iki farklı senaryoyu paylaştı:

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 8

Normal Güncelleme (%8): Maaşlar %7,5 ile %9,5 arası bir ortalamayla %8 oranında güncellenecek.

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 9

Bakan Şimşek Vaadi (%10): "Kimse enflasyona ezilmeyecek" vaadi yerine getirilirse güncelleme %10 olacak ve en düşük memur emekli aylığı 34.680 TL'ye ulaşacak.

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 10

"Emeklilere refah payı verilmesi mecburidir"

Mevcut maaşların 37.801 TL olan açlık sınırının çok altında kaldığını vurgulayan Karakaş, mutfak masraflarını karşılamanın imkansız hale geldiğini söyledi.

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 11

Karakaş, "37.801 TL nerede? 28.000 TL'lik asgari ücret nerede? 23.552 TL'lik emekli maaşı nerede? Arada bir uçurum var. Ocaktan itibaren bütün emeklilere bir refah payı verilmesi mecburidir, zorunludur" dedi.

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 12

Asgari ücret masasında "İşçi temsilcisi oturmayacak" iddiası

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinde açlık sınırının 40.000 TL'ye yaklaşacağını belirten Karakaş, işçi temsilcilerinin masaya oturmayabileceğini iddia etti:

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 13

"İşçi kesiminin şartı şu olacak: Açlık sınırının altında bir rakam önermeyin. Bu rakamın altında bir teklif geldiği zaman hükümet patronlarla oturup belirlemek zorunda kalacak, işçi tarafı masada olmayacak."

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 14

Asgari ücrette %50 zam beklentisi ve seçim takvimi

Geçen yıl ara zam yapılmadığını ve Temmuz ayındaki %14.62'lik enflasyonun asgari ücrete yansıtılmadığını hatırlatan Karakaş, ocak zammına ilişkin seçim takvimine bağlı iki senaryo çizdi:

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 15

Seçim takviminin gecikmesi halinde (%30 Zam)

Geçen yılki kayıpların telafisi için ocak ayında en az %30 oranında bir zam öngörülüyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 16

Erken seçim ihtimalinde (%50 Zam)

Eğer 2027 öncesinde temmuz ayından önce bir seçim takvimi netleşirse, ocak ayında %30 zam + %20 ilave ara zam ile güncellemenin bir kerede %50'yi bulması bekleniyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücret ve emekli maaşında net rakam verdi - Resim: 17

Ancak Karakaş, %50 zam yapılsa ve asgari ücret 28.000 TL seviyesinden yukarı çekilse dahi yıl ortasına gelindiğinde rakamın yine açlık sınırının gerisinde kalacağını vurguladı.

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