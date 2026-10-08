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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ordu Devlet Hastanesi iş birliğiyle Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Valilik yerleşkesinde farkındalık eğitimi ve meme kanseri tarama programı gerçekleştirildi.

Valilik çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde, Ordu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşe Burcu Yavuzarslan tarafından meme kanserinde erken teşhisin önemi, risk faktörleri, düzenli taramaların gerekliliği ve farkındalığın artırılması konularında bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında Valilik yerleşkesinde bulunan mobil mamografi tarama aracı ile uygun yaş grubundaki kadınlara yönelik meme kanseri tarama hizmeti de sunuldu.

Eğitim programına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Volkan Karabacak ve Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Köroğlu katılım sağladı.

Programın ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, mobil mamografi tarama aracı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu ve düzenli taramaların hastalığın erken evrede tespit edilmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

KANSERDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanserinde erken tanı ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların, toplumun farklı kesimlerine ulaştırılarak sürdürüldüğü belirtildi.