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Kaynak: Haber Merkezi

Ege Denizi'nde gece saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 6,73 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Ege Denizi gece saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.48’de Girit adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yer kabuğunun yaklaşık 6,73 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Depremin merkez üssünün 35.475 kuzey enlemi ile 24.67067 doğu boylamında olduğu bildirildi.