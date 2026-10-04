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Kaynak: AA

Piyasalarda haftalık kapanış verileri belli oldu. Son haftalarda yatırımcısının yüzünü güldüren Borsa İstanbul ve altın cephesinde bu hafta kayıplar öne çıkarken, döviz piyasasında özellikle ABD doları yükseliş trendiyle haftanın kazandıranı oldu.

BIST 100 HAFTAYI YÜZDE 4,30 KAYIPLA KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,30 azalışla 14.012,42 puandan tamamladı. Hafta içerisinde en düşük 13.876,66 puanı gören endeks, en yüksek 14.662,89 puana kadar tırmandı.

Sektör endekslerindeki haftalık değişimler ise şu şekilde gerçekleşti:

Teknoloji ENDEKSİ: Yüzde 6,74 azalışla 47.382,87 puana geriledi.

Sanayi endeksi: Yüzde 5,74 düşüşle 19.229,67 puana indi.

Hizmetler endeksi: Yüzde 4,72 gerileyerek 12.492,54 puan oldu.

Mali endeks: Yüzde 2,80 kayıpla 19.273,82 puana çekildi.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok prim yapan şirket yüzde 18,76 yükselişle Vestel Elektronik oldu. Yükseliş listesinde ikinci sırayı yüzde 18,07 ile Destek Finans Faktoring, üçüncü sırayı ise yüzde 17,90 ile Halkbank aldı.

En çok değer kaybeden hisselerde ise ilk sıraya yüzde 40,90 düşüşle Pasifik Eurasia Lojistik yerleşti. Onu yüzde 38,14 kayıpla Katılımevim Tasarruf Finansman ve yüzde 34,91 gerilemeyle Girişim Elektrik Sanayi takip etti.

Piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında ise 1 trilyon 770 milyar 420 milyon TL ile ASELSAN zirvedeki yerini korurken, 745 milyar 560 milyon TL ile Tüpraş ikinci, 551 milyar 880 milyon TL ile Garanti BBVA üçüncü sırada yer aldı.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ: GRAM VE ÇEYREK ALTIN GERİLEDİ

Altın piyasasında bu hafta sert satış baskısı hakimdi. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna kıyasla yüzde 3,77 değer kaybederek 6 bin 890 liraya geriledi.

Diğer altın türlerinde ise haftalık görünüm şöyle şekillendi:

Çeyrek altın: Yüzde 3,72 azalışla 11 bin 284 liraya geriledi.

Cumhuriyet altını: Yüzde 3,78 düşüşle 44 bin 952 liradan haftayı tamamladı.

DÖVİZDE DOLAR VE EURO PRİM YAPTI

Piyasaların kayıp yaşadığı haftada yatırımcısına kazandıran taraf döviz oldu. ABD Doları'nın satış fiyatı yüzde 0,41 artışla 48,4400 liraya yükselirken, euro yüzde 0,05 sınırlı artışla 56,2590 liraya çıktı.

Diğer yabancı para birimlerinde ise düşüş görüldü:

İngiliz Sterlini: Yüzde 0,28 kayıpla 65,4550 liraya geriledi.

İsviçre Frangı: Yüzde 0,51 değer kaybıyla 59,7740 liradan alıcı buldu.

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.