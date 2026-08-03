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Kaynak: AA / ANKA

CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla başlayan süreç, Edirne'de dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı.

Edirne merkez ve ilçelerinde görev yapan tüm CHP'li belediye başkanları partilerinden ayrıldı. Böylece kentte CHP adına görev yapan hiçbir belediye başkanı kalmadı.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti saflarına katıldı.

Bu geçişlerle birlikte kentteki siyasi dengelerde önemli bir değişim yaşandı.

ÜÇ İSİM BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEK

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ise CHP'den istifa ederek görevlerini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürme kararı aldı.

EDİRNE'DE BİR DÖNEM KAPANDI

Yaşanan istifaların ardından Edirne'de çok partili hayata geçilmesinden bu yana ilk kez CHP'nin belediye başkanlığı bulunmadığı bir tablo ortaya çıktı.

Kentte yaşanan bu gelişme, CHP'deki yönetim değişikliğinin yerel yönetimlere yansıyan en dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.