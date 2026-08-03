SGK Uzmanı Emin Yılmaz emekli maaş zam farklarının yatacağı tarihi açıkladı

En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye çıkaran kanun teklifinin Meclis'ten geçip Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yasal süreç resmen tamamlandı. Aylıkların eski tutar üzerinden yatması nedeniyle oluşan 3 bin 552 TL'lik fark için milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği kritik açıklama geldi.