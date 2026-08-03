En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye çıkaran kanun teklifinin Meclis'ten geçip Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yasal süreç resmen tamamlandı. Aylıkların eski tutar üzerinden yatması nedeniyle oluşan 3 bin 552 TL'lik fark için milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği kritik açıklama geldi.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz emekli maaş zam farklarının yatacağı tarihi açıkladı
En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükselten düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca emeklinin beklediği fark ödemelerinde sona yaklaşıldı. Peki farklar ne zaman hesaplara yatacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz tarihi açıkladı.Cemile Kurel
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın hazırladığı takvim öncesinde ödeme tarihini açıkladı. Peki, başvuru gerektirmeyen bu farklar hesaplara ne zaman aktarılacak?
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasını öngören düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ancak düzenlemenin maaş ödeme dönemine yetişmemesi nedeniyle emeklilerin hesaplarına aylıklar eski tutar olan 20 bin TL üzerinden yatırılmıştı. Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte emeklilere aradaki 3 bin 552 TL’lik farkın ödenmesinin önünde hiçbir yasal engel kalmadı.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz Tarih Verdi: "Cuma Gününe Kadar Hesapta!"
SGK'dan gelecek resmi duyuru beklenirken, Milliyet'e konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz ödeme takvimine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Kurumun bu hafta içerisinde resmi takvimi kamuoyuna duyurabileceğini belirten Yılmaz, ödeme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bununla ilgili bu hafta SGK’dan bir açıklama yayımlanabilir. Ben farkların bu hafta ödenebileceğini tahmin ediyorum. Cuma gününe kadar ödenmiş olabilir."
Yılmaz'ın bu analizine göre, milyonlarca emeklinin gözü kulağı haftanın son işlem gününe kadar hesaplara aktarılacak olan ödemelerde olacak.
Ödemeler Nasıl Yapılacak? Başvuru Yapmaya Gerek Var Mı?
SGK ve Çalışma Bakanlığı hazırlıklarını sürdürürken ödeme yöntemine dair detaylar da netleşti:
Başvuru Şartı Yok
Emeklilerin 3 bin 552 TL'lik farkı alabilmesi için herhangi bir kuruma başvuru yapmasına veya dilekçe vermesine gerek bulunmuyor.
Doğrudan Hesaplara
Ödemeler vatandaşların emekli maaşlarını aldıkları mevcut banka veya PTT hesaplarına otomatik olarak gönderilecek.
Tahsis Numarasına Göre Kademeli
Aylık ödemelerinde olduğu gibi zam farkı ödemelerinin de tahsis numarasının son hanesine göre birkaç güne yayılarak kademeli şekilde yapılması bekleniyor.