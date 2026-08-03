Eleme turuna fırtına gibi başlayan ve 2. turda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı turnuva dışı bırakan Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde hedefe odaklandı.
UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonu play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde tamamlandı. Futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği kura sonucunda, turnuvadaki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki rakipleri netlik kazandı.Gül Devrim Koyun
3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlıların, bu turu geçmesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı rakip kura çekimiyle kesinleşti.
Beşiktaş, Hradec Kralove engelini aşması halinde play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmelerinin galipleriyle grup bileti için mücadele edecek.
Siyah-beyazlıların play-off turundaki maç takvimi de resmen açıklandı:
İlk Maç: 6 Ağustos 2026
Rövanş Maçı: 13 Ağustos 2026
TRABZONSPOR'UN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ NETLEŞTİ
Avrupa Ligi macerasına direkt olarak play-off turundan dahil olan Trabzonspor'un da Nyon'daki kuralar sonucunda rakibi belli oldu.
Bordo-mavililer, adını grup aşamasına yazdırmak için Avrupa’nın en sert ve köklü ekiplerinden biriyle ter dökecek.
Yapılan kura çekimi sonucunda Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi; Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
Karadeniz temsilcisi, bu kritik iki maçlık turnuvada turu geçerek avrupa yolculuğuna gruplarda devam etmeyi hedefliyor.