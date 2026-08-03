Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonu play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde tamamlandı. Futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği kura sonucunda, turnuvadaki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki rakipleri netlik kazandı.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 1

Eleme turuna fırtına gibi başlayan ve 2. turda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı turnuva dışı bırakan Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde hedefe odaklandı.

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UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 2

3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlıların, bu turu geçmesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı rakip kura çekimiyle kesinleşti.

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UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 3

Beşiktaş, Hradec Kralove engelini aşması halinde play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmelerinin galipleriyle grup bileti için mücadele edecek.

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UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 4

Siyah-beyazlıların play-off turundaki maç takvimi de resmen açıklandı:

İlk Maç: 6 Ağustos 2026

Rövanş Maçı: 13 Ağustos 2026

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UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 5

TRABZONSPOR'UN PLAY-OFF'TAKİ RAKİBİ NETLEŞTİ

Avrupa Ligi macerasına direkt olarak play-off turundan dahil olan Trabzonspor'un da Nyon'daki kuralar sonucunda rakibi belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 6

Bordo-mavililer, adını grup aşamasına yazdırmak için Avrupa’nın en sert ve köklü ekiplerinden biriyle ter dökecek.

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UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 7

Yapılan kura çekimi sonucunda Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi; Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

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UEFA Avrupa Ligi play of Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 8

Karadeniz temsilcisi, bu kritik iki maçlık turnuvada turu geçerek avrupa yolculuğuna gruplarda devam etmeyi hedefliyor.

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