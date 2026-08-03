Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak

50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak

Samsun'da yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, üç kıta ve 50 farklı ülkeden getirdiği tohumlarla kurduğu bahçede onlarca farklı ürünü yetiştirmeyi başardı. Karadeniz iklimine uyum sağlayan dev avokadolar ise bu yıl tanesi 70 ile 100 lira arasında satışa sunulacak.

Kaynak: İHA
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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 1

50 ÜLKEDEN TOPLADIĞI TOHUMLARLA ÜRETİME BAŞLADI

Yaklaşık 20 yıl önce farklı ülkelerden getirdiği tohumlarla üretime başlayan emekli öğretmen Hakkı Albayrak, bugün Samsun'daki bahçesinde adeta bir "dünya bahçesi" oluşturdu.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 2

Yurt dışında görev yaptığı ve ziyaret ettiği ülkelerden topladığı tohumları Karadeniz iklimine uyarlamak için uzun yıllardır çalışan Albayrak, bugüne kadar yaklaşık 200 farklı meyve ve sebzeyi denedi.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 3

Bu ürünlerden 120'si Samsun'un iklim koşullarına uyum sağlamayı başardı.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 4

DEV AVOKADOLAR SATIŞA ÇIKIYOR

Bahçesinde yetiştirdiği ürünler arasında en fazla ilgiyi görenlerden biri ise avokado oldu.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 5

Bu yıl yaklaşık 300 adet avokado hasadı beklediğini söyleyen Albayrak, ürünlerinin marketlerde satılan avokadolardan daha iri olduğunu belirtti.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 6

En küçük avokadonun 250 gramdan başladığını ifade eden Albayrak, hasat edilecek ürünlerin büyüklüğüne göre tanesini 70 ile 100 lira arasında satışa sunacağını açıkladı.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 7

KIZILDERİLİ MUZUNDAN JAPON ELMASINA KADAR ONLARCA ÇEŞİT VAR

Albayrak'ın bahçesinde yalnızca avokado değil, dünyanın farklı bölgelerine ait çok sayıda ürün de yetişiyor.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 8

Çin fasulyesi, Kızılderili muzu (pawpaw), Hindistan ağaç kavunu, California fındığı, Japon elması, goji berry ve Frenk üzümü gibi ürünlerin yanı sıra mor patates ile mor, siyah, turuncu ve sarı domates çeşitleri de doğal koşullarda üretilebiliyor.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 9

20 YILDA 120 ÜRÜNÜ KARADENİZ'E UYUMLU HALE GETİRDİ

Üretime Peru kökenli pepino ile başladığını anlatan Hakkı Albayrak, hedefinin ithal edilen bazı ürünleri Türkiye'de de yetiştirebilmek olduğunu söyledi.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 10

Yaklaşık 200 farklı ürünü denediğini belirten Albayrak, bunların 120 çeşidinin Karadeniz iklimine başarıyla uyum sağladığını ifade etti.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 11

PAWPAW İÇİN DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

Bahçesinde yetiştirdiği Kızılderili muzu olarak bilinen pawpaw meyvesiyle ilgili Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yapılan bir akademik çalışmaya da değinen Albayrak, bu meyvenin uzun süre tokluk hissi oluşturduğuna yönelik gözlemlerin ardından üreticilerin ilgisinin arttığını söyledi.

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50 ülkeden getirdiği tohumlarla yetiştirdi: Tanesi 70 liradan satışa çıkacak - Resim: 12

Organik yöntemlerle yetiştirdiği meyve, sebze ve fidanların yoğun ilgi gördüğünü belirten Albayrak, farklı ülkelerden getirdiği ürünleri Türkiye'de üretmeye devam edeceğini dile getirdi.

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