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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili Meclis'e sunulması beklenen "çerçeve yasa" ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "çerçeve yasa"ya destek vereceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, sürecin tüm aşamalarının TBMM çatısı altında ve hukuki güvenceyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Terörün sona ermesini "tarihsel bir fırsat" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, demokratik reformlar ile üniter devlet yapısının korunmasının sürecin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi, 4 madde sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"O açıklama cumhuriyet tarihimiz için önemli bir adımdı. Buna biz öncülük ettik. İlk kez cesaretle sorunun çözülmesi için adım attık. Daha sonraki yıllarda da CHP, Kürt raporları hazırladı.

Bu sorunun aşılması için 2013 yılındaki ilk çözüm sürecinde de destek verdik. Gizli kapaklı yapmayın, Meclis'e getirin diye TBMM'yi adres gösterdik. Nihayet 13 yıl sonra bizim önerimize gelindi. Sorunun çözüm adresi olarak TBMM gösterildi.

Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az dört konuyu içermek zorundadır.

1) Terör örgütünün örgütsel tasfiyesi.

2) Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması.

3) Irak ve Suriye'deki bağlantılı yapıları kapsayan bölgesel güvenliğin artırılması .

4) Dış güçlere karşı egemenlik stratejisi oluşturulması.

-Ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumu biliyoruz. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalı.

-Silahların siyasetten çıkmasına "evet" diyoruz.

-Türkiye toplumsal barışın hukuk temelinde buluşmalı. Biz bu sürece Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma süreci diyoruz."