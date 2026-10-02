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Kaynak: AA

Dzeko'nun eğitim gördüğü Mehmedalija Mak Dizdar İlköğretim Okulunun girişindeki panoda, Dzeko için öğrenciler tarafından hazırlanan mektuplar, çizimler ve mesajlara yer verildi.

Bosna Hersek'in "yaşayan efsanesi" olarak adlandırılan Dzeko, futbola ilk adımlarını 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında Saraybosna'nın Otoka semtinde bulunan okulun sahasında attı.

Dzeko'ya 1993-1997 yıllarında birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar ders veren emekli öğretmen Sidika Gec, eski öğrencisinin futbola ilgisinin o dönemde de dikkati çektiğini söyledi.

Öğrencisini mütevazı ve çalışkan olarak tanımlayan Gec, "Onu 1993 ve 1994 yıllarında nasıl tanıdıysam öyle kalmasına seviniyorum. Mütevazı, fedakar ve sevdiği şey konusunda azimli bir çocuktu." dedi.

Gec, Dzeko'nun başarılarına rağmen kişiliğini koruduğunu dile getirerek, "İstediği şeyi başarması önemli ancak mütevazılığını ve insanlığını koruması daha da önemli." ifadesini kullandı.

Bugünün öğrencilerine Dzeko'nun çalışma disiplini, spor hayatı ve ailesiyle ilişkilerini örnek almaları tavsiyesinde bulunan Gec, mevcut kuşakların geçmişe göre daha iyi imkanlara sahip olduğunu kaydetti.

Dzeko'ya beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar beden eğitimi dersi veren Advija Hadzic de öğrencilik yıllarında Dzeko'nun zamanının büyük bölümünü futbol oynayarak geçirdiğini anlattı.

Hadzic, "Mütevazıydı ve iyi bir arkadaştı. Zamanının büyük bölümünü oyunla ve futbolla geçiriyordu. İstekli ve yetenekli olduğu görülüyordu." diye konuştu.

Dzeko'nun okul sahasından Avrupa'nın önde gelen kulüplerine uzanan kariyerinin genç sporculara örnek teşkil ettiğini belirten Hadzic, "Edin Dzeko, yeteneği, çalışması ve azmiyle bugün bulunduğu noktaya ulaştı. Yalnızca Bosna Hersek'te değil, diğer ülkelerdeki sporculara da örnek olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hadzic, Dzeko'nun milli takım kariyerini tamamladıktan sonra da futbolun içinde kalması ve genç oyunculara deneyimlerini aktarması gerektiğini ifade etti.

Dzeko'nun eğitim gördüğü okulun bugünkü öğrencileri de Bosna Hersekli futbolcudan ilham aldıklarını söyledi.

Yedinci sınıf öğrencisi Amar Hrustemovic, Dzeko'nun oturduğu sıralarda eğitim görmenin ve futbol oynadığı sahayı kullanmanın kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Hrustemovic, "Çocukluğumuz boyunca burada oynuyoruz, burada yaşıyor ve Edin Dzeko gibi olmayı hayal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Harun Dzamalija da "O, bir zamanlar bizim gibi bu sahada oynuyor ve Ronaldo ya da Shevchenko gibi olmayı hayal ediyordu. Şimdi biz onun gibi oynuyor ve onun gibi olmayı hayal ediyoruz." diye konuştu.

Damir Jovic ise Dzeko'nun Bosna Hersek'in en önemli sporcularından biri olduğunu belirterek, milli takımdan ayrılma kararının kendileri için beklenmedik olduğunu söyledi.

Dzeko'nun futbola başladığı okulun sahası, bugün de eğitim gören öğrenciler tarafından kullanılmaya devam ediyor.