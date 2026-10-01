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Kaynak: Haber Merkezi

Bosna Hersek Milli Takımı'nın uzun yıllardır en önemli isimlerinden biri olan Edin Dzeko, milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.

Tecrübeli golcü, Bosna Hersek'in yarın İsveç ile oynayacağı karşılaşmada son kez milli formayı giyecek. Zenica şehrinde oynanacak mücadele, Dzeko'nun milli takım kariyerindeki son karşılaşması olacak.

Veda maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Dzeko, milli takım formasını giymenin kendisi için çocukluk hayali olduğunu belirterek kariyerini mutlu bir şekilde noktaladığını söyledi.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Milli takım kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Edin Dzeko, çocukken kurduğu hayalleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

Dzeko, "Futbol oynayan her çocuk bir gün milli takımda forma giymek ister. Ben de hayallerimi gerçekleştirdim. Elimden gelenin en iyisini yaptım, ulaşabileceğim en üst noktaya ulaştım. Bu yüzden mutlu ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

"SANKİ İLK ADIMLARIMI ATACAKMIŞIM GİBİ"

Son milli maçına çıkmadan önce farklı duygular yaşadığını dile getiren tecrübeli futbolcu, kariyerinin ilk günlerindeki heyecana benzer hisler taşıdığını söyledi.

Dzeko, "Çocukluk günlerindekine benzer bir heyecan ve baskı hissediyorum. Sanki ilk adımlarımı atacakmışım gibi. Milli takım başlı başına bir duygu" dedi.

"BUNLARI GİZLEMEK ZOR OLACAK"

Veda karşılaşmasının kendisi için duygusal geçeceğini belirten Dzeko, buna rağmen maç başladıktan sonra tamamen sahaya odaklanacağını söyledi.

Tecrübeli golcü, "Bunları gizlemek zor olacak ancak ilk düdük çaldığında başka bir şeyi düşünmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ VERDİM"

Bosna Hersek Milli Takımı için yapabileceği her şeyi yaptığına inandığını vurgulayan Dzeko, kariyerini huzurlu şekilde noktaladığını dile getirdi.

Dzeko, "Milli takım için yapabileceğimin en iyisini yaptığımı biliyorum. Elimden gelen her şeyi verdim. Bu nedenle mutlu ve memnun ayrılıyorum" sözleriyle kararını değerlendirdi.

ÇOCUKLARI VEDA KARARINDAN MEMNUN DEĞİL

Dzeko, milli takıma veda kararının ailesindeki yansımasını da anlattı. Tecrübeli futbolcu, çocuklarının bu karardan memnun olmadığını söyledi.

Dzeko, bundan sonraki döneme ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarım veda kararından memnun değil. Artık geriye çocuklarımı ellerinden tutup tribüne götürmek ve Bosna Hersek'imiz için tezahürat yapmak kalıyor."

SON KEZ MİLLİ FORMAYI GİYECEK

Edin Dzeko, Zenica'da oynanacak İsveç karşılaşmasıyla uzun yıllardır formasını giydiği Bosna Hersek Milli Takımı'na veda edecek.

Tecrübeli golcü için İsveç karşılaşması yalnızca bir milli maç değil, çocukluk hayali olarak başlayan milli takım kariyerinin son gecesi olacak.