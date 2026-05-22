Star TV’nin yeni dizisi ‘Doğanın Kanunu’ndan ilk tanıtım görücüye çıktı.

Başrollerini Alperen Duymaz (Yaman) ve Özge Yağız’ın (Doğa) paylaştığı dizinin Pinhani’nin sevilen şarkısı ‘Hikâyeler Tükendi’ eşliğinde yayınlanan tanıtımı, Yaman ve Doğa arasında yaşanacak büyülü aşkın ve dizinin sıcak atmosferinin kapılarını aralıyor. Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.

İstanbul’da başlayıp Urla’nın sıcak atmosferine uzanan yakında ekrana gelecek Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda ayrıca Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.

Aysun Kaya’dan yeni albüm geliyor

Müzik dünyasında sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken sanatçı Aysun Kaya, yeni albüm çalışmaları için repertuar toplamaya başladı.

Projede farklı imajı ve sürpriz şarkılara da yer vereceğini ifade eden sanatçı, “Bu çalışma eski ile yeni şarkıların yer alacağı zirve albüm olacak” dedi. Aslen Sarıkamış doğumlu olan güzel yorumcu Aysun Kaya’nın kökeni, büyük dedesinden dolayı Mısır’a dayanıyor.

Sevenlerinin güzelliğiyle ilgili iltifatlarını önemsediğini dile getiren Aysun Kaya, “Hiç bir şey tesadüf değil. Genlerimde belki de Kleopatra’nın güzelliğini taşıyorum. Yapay zekâyı bile şaşırttığıma göre, görünen köy klavuz istemez. Ben de müzik dünyasının Kleopatra’sıyım” diye konuştu. Aysun Kaya, albüm ve sahne çalışmasında otantik ve oryantalist şov hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

‘Süper 1 Takım’ın galası yapıldı

Grafi 2000 Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen Kral Şakir’in yaratıcısı, dünyaca ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun yapımcılığını üstlendiği ‘Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi’nin galası, Kanyon Paribu Cineverse’de yapıldı.

Günler öncesinden titizlikle hazırlanan galada çocuklara özel hediyeler renkli görüntülere sahne oldu. Animasyon tutkunlarının, ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştığı galada ‘Süper 1 Takım’ kahramanlarını izlemek için gelen konuklar sinema salonlarını doldurdu. Haluk Can Dizdaroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı film, bugün (22 Mayıs) vizyona girecek.

Kral Şakir hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği galaya sanat, medya ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Çocuklarıyla birlikte katılım gösterdiği galaya ayrıca Anıl İlter ikizleriyle, Tanem Sivar, oyuncu Umut Oğuz gibi ünlü isimler de ekibi bu önemli günde yalnız bırakmadı.