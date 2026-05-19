Star TV’nin yeni dizisi ‘Çirkin’, kış sezonunun en erken sezon finali yapan dizisi oldu.

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizi, 8. bölümüyle Total’de aldığı 6.28 reyting, AB’de aldığı 5.20 reyting ve ABC1’de aldığı 6.27 reytingle tüm kategorilerde sezonu zirvede tamamladı. ‘Teşkilat’ gibi yıllardır Pazar gününe ambargo koyan bir diziden zirveyi devralmak, kolay iş değil. Ne diziler geldi, geçti. ‘Çirkin’in elde ettiği başarıyı hiçbiri yakalayamadı. Yapım, yeni sezonda aynı başarıyı gösterebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Dizi, ilk yayınlandığı zamanlarda da ifade etmiştim. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın partnerliği harika olmuş. İyi bir enerji yakaladılar. Derya Pınar Ak, canlandırdığı ‘Meryem’ karakteriyle belki de kariyerinin en iyi işlerinden birisine imza atıyor. İki usta Çetin Tekindor ve Nur Sürer’i de bir arada izlemek ayrı bir keyifli. Olgun Toker, rolünü oynamıyor, âdeta yaşatıyor. Tüm ekibin emeğine sağlık. Güzel bir 8 bölüm izlettiler.

‘Hayatın Tarifleri’ okuruyla buluştu

Oyuncu ve yazar Açelya Akkoyun, Yediveren Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan yeni kitabı ‘Hayatın Tarifleri’nin imza gününde okurlarıyla buluştu.

Kanyon AVM’deki D&R Mağazası’nda gerçekleşen etkinliğe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Açelya Akkoyun, yaşamın içinden sıcak ve samimi hikâyeleri birer tarif titizliğiyle işlediği bu özel buluşmada kitabının hazırlık sürecini ve hayata dair ilham veren bakış açısını paylaştı. İlerleyen zamanlarda kitabını tek kişilik bir oyun formatında sergilemek istediğini dile getiren Açelya Akkoyun, eserle ilgili soruları da tek tek yanıtladı.

Okurlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Açelya Akkoyun, 4. ve 5. kitabının da hazırlığına başladığının müjdesini verdi.

Gökçe Bahadır’ın ‘Papatya’sı açtı

Oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarında da özgün işlere imza atan Gökçe Bahadır, yeni şarkısı ‘Papatya’yı Ers Recordz ve Sony Music Türkiye etiketleriyle yayınladı.

Şarkının sözleri, müziği ve düzenlemesi Emir Ersoy imzası taşıyor. Görsel dünyasını Gökçe Bahadır’ın kurguladığı eserin klibinin yönetmen koltuğunda Emre Abi oturuyor.

‘Papatya’, genel olarak bitmiş ya da karşılıksız kalmış bir aşkın ardından yaşanan duygusal kırgınlığı anlatıyor. Şarkıda ‘papatya’ metaforu; saf sevgiyi, umut etmeyi ve ‘seviyor-sevmiyor’ kararsızlığını temsil ediyor.