Haftanın dizisi: TRT 1’de Cumartesi akşamları ekrana gelen ‘Gönül Dağı’, her ne kadar geçen sezonlara göre liderliği bıraksa da zirve takibini sürdürüyor.

Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç’in paylaştığı dizi, geçen hafta 1.09 puanlık yükselişle haftanın en yüksek artışını gerçekleştirdi. Dizi, aldığı reytingler kadar oyuncuların performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor.

‘Sihirli Annem’ gişenin yeni lideri

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, senaryosunu Arzu Yurtseven’in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat, Bekir Aksoy, Doğa Rutkay gibi isimlerin yer aldığı ‘Sihirli Annem: Periler Okulu’, ilk hafta sonunda 90 bin 669 seyirci tarafından izlenerek gişenin yeni lideri oldu.

Poll Films imzalı film, periler âleminde yeni açılan periler okulundaki maceraları konu ediniyor.

Zuhal Olcay’dan ‘Gel Buluta Bakalım’

Haftanın şarkısı: Oyunculuğunun yanı sıra şarkılığıyla da dikkat çeken usta sanatçı Zuhal Olcay, yeni şarkısı ‘Gel Buluta Bakalım’ı Ada Müzik etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Hüsnü Arıkan’a ait şarkının düzenlemesi Gürol Ağırbaş imzası taşıyor. Dubai’de çekilen şarkının klibinin yönetmenliğini Doğu Ekin yapmış. Şarkı, aslında insanın kendi gençliğiyle yaptığı içsel bir konuşmayı anlatıyor.

Tuğçe Şen’in ‘Pentimento’ kitabı çıktı

Haftanın kitabı: Yaptığı gezi programları ile tanınan gezgin Tuğçe Şen’in ilk kitabı ‘Pentimento’, Herdem Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Psikolojik derinliği olan, dram ve yer yer gizem ögeleri barındıran kitap, sayfaları çevirdikçe artan gizem ve okuru çıldırtacak derecede beklenmedik ters köşelerle dolu, durağan bir anlatıdan ziyade her bölümde nabzı yükselten kurgusuyla dikkat çekiyor.

Eserde okuyucu, bir yandan karakterlerin iç dünyasındaki fırtınalara tanıklık ederken diğer yandan bitmek bilmeyen bir aksiyonun içinde sürüklenmenin heyecanını yaşayacak.