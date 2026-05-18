Kanal D’nin yaz sezonu için ekrana getirmeye hazırlandığı yeni dizisi ‘Daha 17’nin yayın tarihi belli oldu. Dizi, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz’un paylaştığı dizi, bu yaz döneminde yayınlanacak ilk yapım olarak dikkat çekiyor. Biraz vurdulu kırdılı biraz romantizm rüzgârlarının estiği fragman, uzun vadeli bir iş olabileceğinin sinyallerini verdi. İstanbul’da başlayıp Bodrum’a uzanan sürükleyici bir hikâyeyi ekranlara taşıyacak olan ‘Daha 17’, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını konu alıyor.

Peki, ‘Daha 17’ reytinglerde ne yapar? 2 hafta ‘Teşkilat’ ve 3 hafta da ‘Survivor’ ile mücadele edecek. Eğer, iyi bir başlangıç yapabilirse, 14 Haziran’dan sonraki haftalarda aynı gün başka bir dizi yayına alınmazsa, yaz boyunca ‘Daha 17’yi izleyebiliriz. Yolu açık olsun.

‘Baboş’a İbrahim Tatlıses yorumu

İbrahim Tatlıses, Harput’un meşhur türküsü ‘Baboş’u yeniden yorumlayarak Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Murat Ergüneş’e ait şarkının düzenlemesini Ceyhun Çelikten yapmış. Elazığ yöresine ait olan ve Harput’un kendine özgü dili ile özdeşleşerek dikkat çeken türkü, İmparator’un yorumuyla bambaşka bir ruha bürünmüş. İbrahim Tatlıses, geçmişin kıymetli eserlerinden ‘Baboş’a yeniden hayat verdiği bu özel çalışmasında türküleri yeni nesille buluşturarak aynı zamanda kültürel mirasımızı da geleceğe taşıyor.

Yapay zeka ile üretilen ve Gürkan Bülbüloğlu imzalı klip, Harput’un samimi atmosferi ve İbrahim Tatlıses’in görüntüleri ile müzikseverlere hem nostaljik hem de yenilikçi bir deneyim sunuyor.

Yeni istihbarat ve strateji temalı dizi

Net Vizyon imzalı yeni dizi projesi ‘Espiyonaj’, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle şimdiden büyük merak uyandırdı.

Yapımcılığını Cemalettin Kömürcü’nün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda başarılı isim Onur Tan oturuyor. Genel koordinatörlüğünü ise Cihangir Alak yürütüyor. TRT’nin dijital platformu tabii’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan proje, milli güvenlik, istihbarat ve strateji dünyasını merkezine alan sürükleyici hikâyesiyle öne çıkıyor. 10 bölümden oluşacak yapımın başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Yalçın Hafızoğlu paylaşıyor.

Kadroda ayrıca Burak Hakkı, Melis Kızılaslan ve Yavuz Bingöl gibi deneyimli isimler yer alıyor. Senaryosu Başak Angigün ve Alphan Dikmen tarafından kaleme alınan ‘Espiyonaj’, aksiyon ve gerilim dolu atmosferiyle sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında gösteriliyor.