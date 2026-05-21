Show TV’nin yeni dizilerinden ‘Delikanlı’ da reyting canavarına yenik düştü. Yayınlanan 7. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlayan dizi, Total’de aldığı 2.28 reytingle 11., AB’de aldığı 2.02 reytingle 6. ve ABC1’de aldığı 2.50 reytingle 8. sırada yer aldı.

Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen, Salih Bademci gibi isimlerin olduğu ‘Delikanlı’, ilk bölümlerde umut verse de devamını getiremedi. İki sezondur ekrana damga vuran ‘Uzak Şehir’, geçen dönemlere göre bu sene iyi bir grafik çizen ‘Survivor’ ve önümüzdeki günlerde final yapacak olan ‘Cennetin Çocukları’ karşısında tutunamadı. Mert Ramazan Demir ile Mina Demirtaş’ı kısa da olsa bir arada izlemek güzeldi. Salih Bademci her rolde bambaşka bir performansla izleyiciyi mest ediyor. Melis Sezen, oyunculuğunu her projesinde bir adım daha öteye taşıyarak kariyer yolculuğunu sürdürüyor.

‘Delikanlı’, İstanbul’un sert sokaklarından yükselen, adaleti kendi yöntemleriyle aramaya çalışan bir gencin, çocukluk aşkı Hazan’la yollarının kesişmesiyle derinleşen çatışmayı konu alıyordu.

Zamana meydan okuyan şarkılar

Türk müziğine kazandırdığı sayısız hiti ve müzikal dehası ile bir ekol haline gelen Hakkı Yalçın, dillerden düşmeyen şarkılarını yeni düzenlemeler ve yorumlarla müzikseverlerin beğenisine sundu.

En yoğun duyguları en gerçek sözlerle notalara döken Hakkı Yalçın, geçmişin duygusal izlerini yeni müzikal dokunuşlarla düzenlediği ‘Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 2’ albümünü Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı. Yaşar, Cengiz Kurtoğlu, Melek Mosso, Hakan Altun, Kibariye, Muazzez Ersoy, Özgün, Özgür Alter ve Sinan Özen’in yer aldığı albüm 9 şarkıdan oluşuyor. Yıldızlar geçidi olan albümde her bir yorum, geçmiş zamanın ruhunu yeni düzenlemelerle dinleyiciye sunuyor.

Çalışmada ‘12 Ay’, ‘Kapına Gül Bıraktım’, ‘Birimiz Ayakta Kalmalıydı’, ‘Veda Makamı’, ‘Seven Kızın Romanı’, ‘Sen Gittin mi Ben Ölürüm’, ‘Haklarım Saklı’, ‘Karanlığa Çak Bir Kibrit’ ve ‘Bi Tanısan’ eserleri bulunuyor.

‘Serin Bir Sabah’ın galası yapıldı

Tatbikat Sahnesi’nin Erdal Beşikçioğlu rejisiyle sahnelenen yeni oyunu ‘Serin Bir Sabah’ın seyircili galası, DasDas Sahne’de gerçekleşti.

Elvin Beşikçioğlu ve Fatih Sönmez’in, birbirine tamamen zıt iki karaktere çarpıcı performanslarıyla hayat verdiği oyun, bastırılmış duyguların ve kırılgan ilişkilerin izini süren bir psikolojik dram sunuyor. Cordelia O’Neill’in yazdığı, Zeynep Anacan’ın dilimize çevirdiği ‘Serin Bir Sabah’, modern bir romantik komedi gibi başlasa da izleyicisini beklenmedik bir duygusal derinliğe, bir çiftin en büyük sınavı olan kayıp ve yas sürecine sürüklüyor.

Umutla boyanan sarı yıldızların altında, sessizliğin gürültüsüyle baş etmeye çalışan iki insanın hikâyesini anlatan oyun; acının, aşkın ve kahkahanın iç içe geçtiği sarsıcı bir yüzleşmeyi tiyatro sahnesine taşıyor.