Avrupa’daki en köklü Türk film festivallerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 26. kez sinema tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. 12-19 Haziran’da festivalde yarışacak filmleri değerlendiren jüri üyeleri, ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ alan sanatçılar, sektör temsilcileri ve festivale katkı sağlayan destekçilerin bir araya geldiği, sunumunu Ahmet Berksoy’un yaptığı lansman ve ödül töreni, The Marmara Oteli’nde gerçekleştirildi.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte 26. kez sinemaseverlerle buluşacak olan festival programına dair detaylar paylaşıldı. Hüseyin Sıtkı, yalnızca beyazperdede değil; farklı şehirlerde ve mekânlarda kültürlerarası bağları güçlendirecek çok sayıda etkinlikle izleyiciyi selamlayacaklarını söylerken festivalin bu yılki mottosunun ‘Kültürlerin Ortak Dili: Sinema’ olduğunu açıkladı.

Almanya’daki açılış programına seyahat koşulları nedeniyle katılamayacak olan Ayten Uncuoğlu ve Coşkun Göğen’e ödülleri takdim edildi.

‘Yüzyılın Meydan Faslı’ iddialı geliyor

Türk müziğinin iki usta ismi Yeşim Salkım ve Ferda Anıl Yarkın, yeni projeleri ‘Yüzyılın Meydan Faslı’nda müzikseverlerle buluşacak.

Ülkemizin zengin kültür mozaiği, binlerce yıllık kültür mirasından oluşan müzikteki çeşitliliği baz alarak oluşan çok özel repertuvar ile sanatçılara sahnede muhteşem bir orkestra eşlik edecek. İkili, müziği kirleten her türlü unsura, özellikle yapay zekâ müziklerine âdeta meydan okuyacak.

Müziğin ve eğlencenin en organik, en lezzetli halini sergilemek için Türkiye’nin meydanlarında olmaya hazırlanan ve şimdiden yoğun ilgi gören projenin tarihlerini önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlanan ikili, “Müzik, organik olmalı, tamamen insan tarafından duyguyla üretilmeli ve icra edilmelidir. Müzik duygusuz olamaz. Üretilen müzik sahnede de okunabilmeli. Bugün seyrettiğimiz her canlı performansın, her konserin tarihte ilk halidir ‘Meydan Faslı’. Hataların gizlenemediği, gerçek performanstır Meydan Faslı” dedi.

Dalgakıran’dan ‘Semt Bizim Ev Kiralık’

Türkçe alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Dalgakıran, ikinci albümü ‘Olay Ufku’nun üçüncü şarkısı ‘Semt Bizim Ev Kiralık’ı Tamar Records etiketiyle yayınladı.

Sözleri Tunca Baran Bütün’e, müziği Dalgakıran’a ait şarkının düzenlemesini Orçun Ayata imzası taşıyor. Grubun şehirle kurduğu kırılgan ilişkiyi bir karakter hikâyesi üzerinden anlatan eser, modern hayatın geçiciliğini ve aidiyet duygusunun aşınmasını ironik bir dille ele alıyor. Hızlı yakalanan yapısı ve tekrar dinlemeye açık akışıyla şarkı, grubun alternatif sahnedeki yerini güçlendiren güçlü bir adım olarak öne çıkıyor.

Dalgakıran, ‘Semt Bizim Ev Kiralık’ ile dinleyicisini bu kez ait olmadan yaşamaya, geçiciliği kabullenmeye ve o akışın içinde kendini bulmaya davet ediyor.