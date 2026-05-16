4-10 Mayıs haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Fatih Artman ve Boran Kuzum’lu ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’, üçüncü sezonuyla birlikte liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde ise Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’li komedi filmi ‘Yan Yana’ bir basamak yükselerek yeniden zirveye yerleşti. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘The Boys’ liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde John Wick evreninin spin-off filmi ‘Ballerina’ zirvedeki yerini korudu. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde platformun Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li orijinal dizisi ‘Bize Bi’şey Olmaz’, sezon finalinin üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen liderliği bırakmadı. Film kategorisindeyse platformun yeni orijinali ‘The Punisher: One Last Kill’, açılışını zirvede gerçekleştirdi.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Palu Ailesi: Karanlık Sarmal’ belgeseli ilk haftasından liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde ise ‘The Substance’ liderlik serisini sürdürdü.

İntizar’dan ‘Müebbet’lik bir şarkı

Kendine has tarzı ve yorumuyla milyonların gönlüne taht kuran arabesk müziğin sevilen isimlerinden İntizar, yeni şarkısı ‘Müebbet’i Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği İntizar’a ait eserin düzenlemesini Tarık İster yapmış. Hem duygusal hem de hareketli yapısıyla öne çıkan şarkı, arabesk sound’un güçlü damarını modern ve etkileyici bir anlatımla bir araya getiriyor.

İlk bakışta başlayan ve kaçınılmaz bir yazgıya dönüşen aşkı merkezine alan şarkı, tövbe edilmiş duyguların yeniden alevlenmesini ve tüm dirençlerin tek bir anda çözülmesini anlatırken aşktan vazgeçmiş bir kalbin yeniden teslim oluşunu güçlü sözler ve yoğun duygusal geçişlerle aktarıyor.

Ata Demirer yaz turnesine çıkıyor

Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile kapalı gişe sahnelenen ‘Ata Demirer Gazinosu’ ile Altınoluk, İzmir, Çeşme, Harbiye ve Bursa’da sevenleri ile buluşacak.

Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile eğlenceyi yaz boyunca sahnelere taşıyacak. Yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile yaz boyunca sahnede olacak olan komedyen, seyirciye hem kahkahalar attıracak hem de müzikal bir şölen sunacak.

Ata Demirer, turne kapsamında 18 Temmuz’da Altınoluk’ta, 20 Temmuz’da İzmir Kültürpark’ta, 22 Temmuz’da Çeşme’de, 4 ve 5 Ağustos’ta Harbiye’de, 12 Ağustos’ta Bursa Kültürpark’ta ve 14 Ağustos’ta İzmir Kültürpark’ta sevenleriyle buluşacak.