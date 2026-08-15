Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 162 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi önceki güne göre gerilerken, Türkiye'ye giren doğal gaz miktarı 76 milyon metreküpü aştı.

İŞLEM HACMİ 3,3 MİLYON LİRAYA GERİLEDİ

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 3 milyon 312 bin 266 liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Piyasada işlem hacmi önceki gün 4 milyon 843 bin 735 lira seviyesinde bulunuyordu.

Dünkü işlemlerde gaz ticaret miktarı ise 193 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

DENGELEME GAZININ ALIŞ VE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 20 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 303 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 76 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 76 milyon 170 bin 605 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 76 milyon 133 bin 692 metreküp olarak kayıtlara geçti.