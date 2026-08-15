Gram altında kaydedilen yaklaşık 200 liralık gerilemenin yanı sıra döviz kurlarındaki yukarı yönlü eğilim ve Brent petrol fiyatlarının 88 dolar eşiğine yaklaşması piyasaların ana gündemini oluşturdu.
Sefer Şener altında rakam verdi: Gram altının geleceği seviyeyi açıkladı
Altında yaşanan 200 TL'lik geri çekilme, döviz kurlarındaki yükseliş ve Brent petrolün 88 dolara dayanmasını değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener, piyasalardaki yönü belirleyecek kritik seviyeleri açıkladı. Şener, gram altının geleceğine yönelik çarpıcı rakamlar verdi.Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e piyasalardaki son durumu değerlendirerek altın, döviz ve petrol fiyatlarına yönelik önemli öngörülerde bulundu.
Altın fiyatlarında gözlenen düşüşün arkasındaki nedenleri ayrıntılandıran Prof. Dr. Sefer Şener, yaşanan bu ivmenin klasik bir kâr satışı ya da teknik düzeltme niteliği taşımadığını kaydetti.
Enerji fiyatlarındaki tırmanışın ve jeopolitik gelişmelerin altın tarafında geçici bir baskı oluşturduğunu belirtti.
Altın fiyatlarındaki gevşemenin temel nedenini enerji maliyetlerindeki artışa bağlayan Şener, petrolde verilerin 88 doları göstermesiyle birlikte 1 Ocak ile 14 Ağustos tarihleri arasında enerji fiyatlarının yüzde 43 oranında tırmandığını aktardı.
Bu durumun küresel ölçekte doğrudan yüksek enflasyon anlamına geldiğini belirten uzman isim, son günlerde ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerine dair gelen farklı açıklamaların petrolü tırmandırırken altını bir miktar aşağı çektiğini dile getirdi.
Ons altının hafta içinde 4 bin 420 dolar seviyelerini test ettikten sonra yaklaşık 70 dolarlık kayıpla 4 bin 350 dolara çekildiğini belirten Şener, gram altındaki 200 TL’lik düşüşün ana kaynağının Donald Trump’ın açıklamaları ve petrol fiyatlarındaki sıçrama olduğunu bildirdi.
Piyasadaki düşüş grafiğinin kalıcı olmadığını savunan Şener, verilen mesajların olumluya dönmesi ve petrolün aşağı yönlü süzülmeye başlaması halinde altın tarafında yeniden yükseliş trendinin başlayacağını ifade etti.
Yılbaşından bu yana yüzde 43 artan petrol fiyatlarına karşın altının güçlü duruşunu koruduğunu vurgulayan Şener, mevcut seviyelerin makul olduğunu ve geçmişte görülen 5 bin 400 dolarlık tarihi zirvelerin 1.000-1.100 dolar gerisinde kalındığını aktardı.
Şener, önümüzdeki hafta pozitif haber akışı sağlandığı takdirde ons altında 4 bin 400 doların, gram altında ise 6 bin 750 TL’nin üzerinin görülebileceğini belirtti.
Şener, “4.350 dolarlar iyi seviyeler. Tarihi dediğimi zirveler 5.400 dolar seviyeleriydi. Şu anda tarihi zirveden 1.000-1.100 dolar kadar aşağıdayız. Bunu bu da tamamıyla savaşın, verilen mesajların etkisi, petrol fiyatlarının yüksek olması altın fiyatlarının buralarda baskılanmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.
Eylül ayının son derece kritik olduğuna dikkat çekerek ABD Merkez Bankası'nın (FED) olası faiz indirimi sinyaliyle ons altında 4 bin 500 dolar, gram altında ise 7 bin TL barajının aşılabileceğini söyledi.
Döviz kurlarındaki artışın kısa vadede sert bir değişim göstermesini beklemediğini bildiren Şener, Türkiye’deki dezenflasyon programının kurların gidişatında ana belirleyici unsur olduğunu söyledi.
Şener, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki dönem sonu beklentilerine dikkat çekti.
Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmesinde son iki yıllık süreçte uygulanan dezenflasyon politikası doğrultusunda kurların enflasyona yakın oranlarda değer kazandığını ifade etti.
Sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini ve dezenflasyon hedefi sürdükçe bu tablonun korunacağını belirten Şener, Merkez Bankası anketlerinde yıl sonu dolar beklentisinin 51 TL seviyelerinde şekillendiğini hatırlattı.
Piyasadaki bu beklentinin her ay enflasyona paralel bir kur artışına işaret ettiğini aktaran uzman isim, kurlarda aşırı bir yükseliş beklenmemesi gerektiğini ve kısa vadede bu yapının değişme ihtimalinin bulunmadığını kaydetti.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükselişin genel bir baskı yarattığını belirten Prof. Dr. Şener, mevcut arz-talep şartları göz önüne alındığında Brent petrolde 100 dolar ve üzerinin zayıf bir ihtimal olduğunu savundu.
Siyasi söylemler ile Hürmüz Boğazı gibi kilit noktaların piyasa üzerindeki etkisini değerlendiren Şener, savaşın başında 63 dolar olan ham petrolün 83 dolara çıktığını ve yıllık bazda yüzde 30'luk bir değişim yaşandığını belirtti.
Fiyatlamaların barış haberlerine ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere endeksli olduğunu ifade eden Şener, arz-talep dengesinde büyük bir bozulma yaşanmadığı için 100 ila 130 dolar bandındaki rakamların beklenmemesi gerektiğini vurguladı.
Barış görüşmelerinin olumlu seyretmesi halinde petrolün savaş öncesi seviyelerine çekilebileceğini belirten Şener, fiyatların 80 doların altında kaldığı müddetçe arz-talep kaynaklı ek bir risk öngörülmediğini dile getirdi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.