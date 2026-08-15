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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında yarın için geçerli olacak fiyatlar belli oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 21.00'de 3 bin 800 lira, en düşük fiyatı ise 10.00'da 303 lira olarak belirlendi.

ELEKTRİKTE EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SAAT BELLİ OLDU

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı saat 21.00'de 3 bin 800 liraya çıkacak.

En düşük fiyat ise saat 10.00'da 303 lira olarak kaydedildi.

Böylece yarın için elektriğin en yüksek ve en düşük fiyatı arasında 3 bin 497 liralık fark oluştu.

ORTALAMA FİYAT 2 BİN 500 LİRAYI AŞTI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 502 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 566 lira 74 kuruş olarak hesaplandı.

SPOT PİYASADA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 5,05 azalarak 1 milyar 464 milyon 268 bin 80 lira oldu.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 894 lira 99 kuruş, en düşük fiyatı ise 989 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.