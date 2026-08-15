Okul servis ücretleri belli oldu: Kilometre başına binlerce lira alınacak

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri birçok şehirde yüzde 20 ile 35 arasında arttı. Veliler, yüksek fiyatların yanı sıra tarifenin üzerinde ücret, tek firmaya mahkûmiyet ve peşin ödeme dayatmalarından şikâyetçi. En kısa mesafe için belli il ve ilçelerde belirlenen rakamın çok üzerinde 10 bin lirayı aşan aylık ücret talep ediliyor.