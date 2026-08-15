2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri birçok şehirde yüzde 20 ile 35 arasında arttı. Veliler, yüksek fiyatların yanı sıra tarifenin üzerinde ücret, tek firmaya mahkûmiyet ve peşin ödeme dayatmalarından şikâyetçi. En kısa mesafe için belli il ve ilçelerde belirlenen rakamın çok üzerinde 10 bin lirayı aşan aylık ücret talep ediliyor.
Okul servis ücretleri belli oldu: Kilometre başına binlerce lira alınacak
Yeni eğitim-öğretim döneminde servis ücretleri velilerin cebini yakacak. Geçmiş döneme göre %35'e yakın zamlanan tarifeler ve servislerdeki kilometre hesabı bütçeyi zorlayacak.Aykut Metehan
Okulların açılmasına kısa süre kala milyonlarca öğrencinin ulaşımını sağlayacak okul servislerinde yeni dönem tarifeleri netleşmeye başladı. Büyükşehirlerde servis ücretlerine yüzde 20 ile 35 arasında değişen oranlarda zam yapılırken, açıklanan rakamlar ailelerin eğitim masraflarındaki yükü daha da artırdı.
Ancak velilerin yaşadığı problem yalnızca zamlarla sınırlı değil. Özellikle İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde, belediyeler veya ilgili kurumlar tarafından belirlenen tarifelerin üzerinde ücret istendiği yönündeki şikâyetler dikkat çekiyor.
Servis hizmetinin okul yönetimiyle anlaşmalı tek bir firma üzerinden yürütüldüğü okullarda ise velilerin pazarlık veya alternatif servis arama imkânı büyük ölçüde ortadan kalkıyor.
Okul yönetiminin farklı bir servis firmasına izin vermemesi durumunda aileler, sunulan şartları kabul etmek zorunda kalıyor. Böylece servis hizmeti, veliler açısından yalnızca bir ulaşım gideri olmaktan çıkıp okul seçimini ve aile bütçesini doğrudan etkileyen bir maliyete dönüşüyor.
Üstelik bazı velilere gönderilen servis kayıt duyuruları, ödeme şartlarını da gündeme taşıyor. Birçok okulda tarifenin çok üzerinde fiyat isteyen servis işletmecileri, herhangi bir kayıt altına da girmiyor.
Ücretlerin elden, zarfla alındığı servis sürecinde, kayıtların da telefonla değil, bizzat şirkete gelerek yapılması isteniyor. Velilerin ödediği bedellerin ispatı ise, herhangi bir kâğıda atılmış imzadan ibaret kalıyor.
Ağustos ayında açıklanan güncel tarifeler, servis ücretlerindeki artışın boyutunu ortaya koyuyor. Ankara’da yeni dönem servis ücretleri yüzde 25 oranında artırılırken 0-3 kilometrelik güzergâhın sezonluk ücreti 27 bin 332 liraya yükseldi.
3-6 kilometrede 30 bin 155,
6-10 kilometrede 35 bin 786,
10-15 kilometrede ise 40 bin 433 lira ücret uygulanacak.
Kahramanmaraş’ta servis ücretleri yüzde 35 artarken, 0-3 kilometrelik güzergâhın aylık bedeli 3 bin liraya yükseldi. Diyarbakır’da aynı mesafe için ücret 2 bin 200 lira olarak belirlendi.
Kocaeli’de ise servisçilerin yüzde 40 zam talebine karşılık yüzde 35 artış kabul edildi ve 0-1 kilometrelik güzergâhın aylık ücreti KDV dâhil 3 bin 388 liraya çıktı.
Türkiye’nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip İstanbul’da ise yeni dönem tarifesi henüz kesinleşmedi. Servis ücretlerinin önümüzdeki günlerde yapılacak UKOME toplantısıyla netleşmesi bekleniyor.
SERVİSÇİ MALİYETTEN VELİ FATURADAN DERTLİ
Servis esnafı; akaryakıt, bakım, kasko, sigorta ve personel giderlerindeki artış sebebiyle yüzde 35-45 civarı zam talep ettiklerini, mevcut tarifelerin kendilerini zorladığını savunuyor. Veliler ise birden fazla çocuk ve mecburi “rehber personel” ücretleri eklenince çocuklarını okula kendi imkânlarıyla götürmenin veya yakın çevredeki ailelerle ortak ulaşım sağlamanın yollarını arıyor.
BELİRSİZLİK KORSAN TAŞIMACILIĞA YÖNELTİYOR
Eğitim döneminin başlamasına günler kala asıl tartışma, zam oranından çok velinin karşısına konulan şartların denetlenememesi noktasında düğümleniyor. Resmî tarifelerin hiçe sayılması ve okullardaki servis tekeli gibi uygulamalar sebebiyle bütçesi tükenen birçok veli, korsan taşımacılığı tercih etmek zorunda kalacağını ifade ediyor.