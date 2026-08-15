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Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan Fatma Aşık, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. FETÖ'nün "Nevşehir Adliyesi kadınlar il imamı" olduğu belirtilen Aşık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2016'DAN BERİ ARANIYORDU

Hakkında 5 Ekim 2016'da FETÖ'ye üye olma suçundan yakalama kararı çıkarılan Fatma Aşık'ın yaklaşık 10 yıldır firari olduğu belirtildi.

Örgüt yapılanması içerisinde Nevşehir Adliyesi'nde görev aldığı öne sürülen Aşık'ın, uzun süre boyunca örgütün hücre evlerinde saklandığı ve sahte kimlik kullandığı iddia edildi.

GÜNDÜZ ÖĞRETMEN, GECE ÖRGÜT YAPILANMASINDA

Resmi kayıtlarda öğretmen olarak görünen Aşık'ın, FETÖ tarafından Nevşehir Adliyesi'nde görevlendirildiği belirtildi.

Aşık'ın gündüzleri öğretmenlik yaptığı, geceleri ise adliye personeline yönelik örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Hakkındaki iddialara göre Aşık, adliyede görev yapan kadın katip ve memurları örgüt açısından değerlendirdi ve örgüte bağlı kişilerin kritik görevlere yerleştirilmesinde rol aldı. Ayrıca gizli belgelerin adliye dışına çıkarılmasıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

YUNANİSTAN'A KAÇIŞ GİRİŞİMİ EDİRNE'DE SONA ERDİ

Yaklaşık 10 yıldır firari durumda bulunan Aşık'ın, Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada Edirne'de yakalandığı bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Aşık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR'DEKİ DAVA SÜRÜYOR

Fatma Aşık hakkında Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın devam ettiği bildirildi.