Dijital platformlar, gündelik hayatın neredeyse görünmez bir altyapısı haline geldi. Bir zamanlar yalnızca iletişim kurmak ya da bilgiye ulaşmak için kullandığımız bu mecralar, bugün alışverişten eğlenceye, eğitimden iş yapma biçimlerine kadar her alanda belirleyici bir rol oynuyor. Bu dönüşüm, hız ve erişim açısından büyük kolaylıklar sunarken beraberinde yeni soruları da getiriyor.

Öncelikle, dijital platformların sunduğu sınırsız içerik akışı, bireyin dikkatini en kıt kaynak haline getirdi. Sürekli güncellenen akışlar, algoritmaların yönlendirdiği içerikler ve kişiselleştirilmiş öneriler, kullanıcıyı platformda daha uzun süre tutmayı hedefliyor. Öte yandan, dijital platformlar ekonomik açıdan da yeni fırsatlar yaratıyor. Küçük işletmeler, küresel pazarlara erişebilirken bireyler içerik üreticisi olarak gelir elde edebiliyor. Ancak bu yeni ekonomi, güvencesizlik, veri gizliliği ve tekelleşme gibi sorunları da beraberinde taşıyor. Platformların sahip olduğu veri gücü, klasik rekabet anlayışını zorlayan bir boyuta ulaşıyor.

Dijital platformlar, ne tamamen bir tehdit ne de koşulsuz bir fırsat. Mesele, bu araçları nasıl kullandığımız ve hangi kurallar çerçevesinde şekillendirdiğimiz. Bilinçli ve etkili düzenlemelerle, dijital dünyanın sunduğu imkânlardan daha dengeli bir şekilde yararlanmak mümkün.

Romanza 30. yıl turnesi için geri sayım

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, Romanza 30. Yıl Dünya Turu kapsamında 30 Mayıs akşamı İstanbul’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak.

Müzik dünyasının efsanevi sesi Andrea Bocelli, 30 yıl önce yayımlanan kült albümü Romanza’yı özel bir dünya turnesiyle kutluyor. Klasik müziğin zarafetini çağdaş melodilerle ustalıkla harmanlayan sanatçı, yalnızca güçlü yorumu ile değil, küresel ölçekte yarattığı etkiyle de müzik tarihinin referans isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sanatçı, İstanbul konserinde Con Te Partirò, Vivo per Lei, ve Time to Say Goodbye gibi hafızalara kazınan eserlerinin yanı sıra Romanza albümünden seçilen özel parçaları seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Havva Kılıçbay’ın ilk kişisel sergisi açıldı

Sanatçı Havva Kılıçbay’ın ilk kişisel diorama sergisi ‘Sessizliği Dinle’, Haliç Sanat 1’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mekânların ruhunu mikro ölçekte yeniden kurgulayan sanatçı, izleyiciyi sadece minyatür dünyalara bakmaya değil; terk edilmiş mekânların, yarım kalmış hikâyelerin ve görünmeyen hayatların izini sürmeye çağırıyor. ‘Sessizliği Dinle’, geleneksel modelleme anlayışının ötesine geçerek dioramayı güçlü bir anlatım dili olarak konumlandırıyor.

Diorama sanatının sunduğu görsel zenginliği, hikâye anlatıcılığının felsefi derinliğiyle birleştiren sergi, 19 Temmuz’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında Haliç Sanat 1’de ziyaret edilebilecek.