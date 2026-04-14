Dijitalleşme, televizyonun kaderini kökten değiştiren en önemli dönüşümlerden birisi oldu. Bir zamanlar aile bireylerini aynı saatlerde ekran başına toplayan televizyon, artık yerini kişiselleştirilmiş içerik akışlarına bırakıyor. İzleyici, neyi, ne zaman izleyeceğine kendi karar veriyor. Bu da klasik yayıncılık anlayışını zorluyor.

Dijital platformların çoğalmasıyla birlikte televizyon kanalları da içerik stratejilerini yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. Artık sadece geniş kitlelere hitap eden programlar değil, belirli ilgi alanlarına yönelik yapımlar da önem kazanıyor. Bu durum, içerik çeşitliliğini artırırken rekabeti de sertleştiriyor. Öte yandan dijitalleşme, televizyonu tamamen ortadan kaldırmış değil; aksine onu dönüştürüyor. Akıllı televizyonlar ve internet entegrasyonu sayesinde televizyon, dijital dünyanın bir parçası haline geliyor. Geleneksel yayın ile dijital içerik, iç içe geçerken izleyici deneyimi daha esnek ve etkileşimli bir hale bürünüyor.

Sonuç olarak, dijital çağda televizyon ölmek yerine evrim geçiriyor. Bu dönüşüme ayak uydurabilen yayıncılar için yeni fırsatlar doğarken eski alışkanlıklara bağlı kalanlar için ise, zorluklar kaçınılmaz görünüyor.

Hande Yener ve Madrigal’in ‘Ego’su

Türk Pop Müziği’nin ikonik isimlerinden Hande Yener ile rock müziğin yükselen yıldızı Madrigal, yeni düet çalışmaları ‘Ego’yu Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri Hande Yener, Anıl Erdem Cevizci, Goko ve Sanlı Akgün imzası taşıyan şarkının müziğini Misha ile Goko yapmış. Esere Aytekin Yalçın’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. ‘Ego’, hem derinlikli sözleri hem de modern ve güçlü sound’u ile yarattığı eşsiz evrenle, dinleyenleri ılık bir yaz akşamının sakin ve aynı zamanda coşkulu huzuruna çağırıyor.

Kendi benliğini bulma yolculuğunda ortaya çıkan ‘ego’sal duygular yerine kalp sesine kulak vermenin anlatısı niteliğindeki şarkı, net tavrı ile dinleyenlerin hislerine rehber olacak.

‘Karabasan’ filminin galası yapıldı

Başrollerini Arif Selçuk, Yusuf Çil ve Ali Buga’nın üstlendiği ‘Karabasan’ filminin galası yapıldı. Sanat ve iş dünyasından yoğun bir katılımla gerçekleşen Torun Center’daki galada renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra kısa aralıklarla hayatlarını yitiren oyuncular Mehmet Ali Tuncer ile Tuncay Akça’nın ailelerine plaket verildi. Yapımcı Zekeriya Çelik, filmi bu iki değerli oyuncuya ithaf ettiklerini söyledi. Özellikle Tuncay Akça’nın ‘Hababam Sınıfı’ndaki rol arkadaşlarından Ahmet Arıman, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Eskişehir’de çekilen korku-komedi-macera türündeki Cinemedya Film Prodüksiyon imzalı film, vizyona girdi.