NOW TV’de Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan ‘Halef: Köklerin Çağrısı’ dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, hem ekran performansı hem de sosyal medyadaki etkisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya analiz servisi DigiLUP verilerine göre, Mart ayında X (Twitter) platformunda en çok konuşulan kadın oyuncu olmayı başardı. Hakkında 600 bini aşkın paylaşım yapılan Biran Damla Yılmaz, bu alandaki güçlü yükselişini bir kez daha kanıtladı. İlk kez Kasım 2025’te zirveye yerleşen oyuncu, geçen ay da liderliğini koruyarak üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü kez listenin ilk sırasında yer aldı. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Biran Damla Yılmaz, performansıyla geniş bir hayran kitlesinin beğenisini kazanıyor.

Biran Damla Yılmaz’ı listede sırasıyla Cemre Gümeli, Mahassine Merabet, Afra Saraçoğlu, Burcu Cavrar, Sıla Türkoğlu, Ava Yaman, Zeynep Atılgan, Deniz Baysal ve Aybüke Pusat takip etti.

Naz Şenlendirici ilk şarkısını yayınladı

Klarneti ağlatan adam Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici, müzik kariyerinin şarkısı ‘Sahibi Yok’u Şenlendirici Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Yunus Çiftci ile Oğuz Aşılıoğlu’na ait olan şarkının düzenlemesini Naz’ın ağabeyi olan Ergün Şenlendirici yapmış. Şarkıya Halil Güzel’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Duygusal yoğunluğu ve modern sound’u ile öne çıkan eser, Naz Şenlendirici’nin güçlü vokalini en saf haliyle dinleyiciyle buluşturuyor.

Projeye ayrı bir değer katan en önemli detaylardan biri ise, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’nin şarkıda bizzat klarnet çalması. Kızına verdiği destekle ‘Sahibi Yok’a güçlü bir dokunuş yapan Hüsnü Şenlendirici, projeye ustalığını da yansıtıyor.

30 konserlik yaz maratonu başlıyor

Geçirdiği ameliyatın ardından hızla toparlanan Murat Dalkılıç, uzun bir aranın ardından sahnelere geri dönüyor. Popçu, konser maratonunun startını 30 Nisan’da İstanbul’dan verecek.

Bu konserle birlikte yaz turnesine başlayacak olan Murat Dalkılıç, 4 ay içinde toplam 30 konser serisinde hayranlarıyla buluşacak. Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla sahne alacak sanatçı, yaklaşık 2.5 saatlik performansıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Murat Dalkılıç ayrıca, yaz sezonu boyunca her Cuma günü Çeşme Alaçatı’da sahne alacağı 12 konserlik özel bir anlaşmaya da imza attı. Popçu, yaz boyunca Türkiye’nin farklı noktalarında da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.