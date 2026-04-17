NOW TV’nin yeni dizilerinden ‘Doktor Başka Hayatta’, 6. bölümde finali yapılmadan sessiz sedasız ekranlara veda etti.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı DASS Yapım imzalı dizi, umut veren bir başlangıç verse de bölümler ilerledikçe ilerleme kaydedemedi. Dizi, kanalın aldığı kararla finalsiz bir şekilde yayından kaldırıldı. Dizi, böyle bir sonu hak etmedi. En azından seyirciye ‘saygı’dan da olsa final bölümü yayınlanmalıydı. Açıkçası, bu tarz bir hareketi seyirciye yapılan bir ‘saygısızlık’ olarak görüyorum. Bu, her kanal için geçerlidir. Gerçi, yabancı olmadığımız bir olay değil. Çünkü, geçen yıl ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’te de benzer bir son hazırlanmıştı. O dizinin de finali yayınlanmadı. Kısa da olsa, İbrahim Çelikkol’u uzun bir aradan sonra Sıla Türkoğlu ile birlikte izlemek keyifliydi.

Yapım şirketi, final haberini dizinin resmi X (Twitter) hesabından paylaştı: “Bu yolculukta paylaşılan her duygu, her an bizim için çok kıymetliydi. Belki bu bir veda… Ama umut her zaman var. Kim bilir, belki başka bir hayatta yeniden kavuşuruz. Hoşça kal, Doktor Başka Hayatta!”

Murat Boz ve Melek Mosso’dan düet

Türk Pop Müziği’nin iki güçlü ismi Murat Boz ve Melek Mosso, düet şarkıları ‘Kolay Değil’i Boz Prodüksiyon ve DMC etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Murat Boz’a ait olan eserin düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. Şarkıya Murat Joker’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Çalışma, modern pop altyapısını duygusal vokallerle harmanlayarak güçlü bir sound yakalıyor.

Şarkı, bir ayrılığın ardından yaşanan duygusal çalkantıları ve hatıralarla yüzleşmeyi merkezine alıyor. Sade ama etkileyici anlatımıyla aşkın bitse bile izlerinin silinmediğini gözler önüne seriyor.

Açılışa damga vuran açıklamalar

Mustafa Keser ve Ömür Gedik, Hilton Kozyatağı’ndaki ‘Mahsus Sahne’ açılışında sahne aldılar. Yoğun ilginin yaşandığı gecede sahneye ilk olarak Ömür Gedik sonrasında ise Mustafa Keser, performansı ve repertuarı ile mekânı dolduran hayranlarına unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Gecede sahne alan usta sanatçı Mustafa Keser ve Ömür Gedik, açıklamaları ile açılışa damga vurdu. Mustafa Keser, iddialı açıklamalarının yanı sıra sert çıkışlarıyla da dikkat çekti. Salonun doluluğuna vurgu yapan sanatçı, “Halk beni seviyor. Benim gibi sanatçılar artık çok az kaldı. Hatta benim gibi sanatçılardan bir tek ben kaldım” diyerek kendine olan güvenini dile getirdi.

Ömür Gedik, daha pozitif ve yenilikçi açıklamalarıyla öne çıktı. Gecenin özenle hazırlandığını belirten şarkıcı, bu tarz kaliteli mekânların Anadolu Yakası’nda eksik olduğunu dile getirdi.