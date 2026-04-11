Dijital platformlarda 30 Mart-5 Nisan haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Harry Hole’, yükseliş trendini sürdürerek zirvenin yeni sahibi oldu. Film kategorisinde ise Kaan Yıldırım ve Eda Ece’li ‘Sonunda Sen’ liderliğini korudu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, platformda liderliğini devam ettirdi. Film kategorisinde ‘Suç 101’, platformdaki ilk haftasında zirveye yerleşti. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde platformun Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li dizisi ‘Bize Bi’şey Olmaz’, ikinci haftasında da zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Film kategorisinde ise ‘Mike & Nick & Nick & Alice’, ikinci haftasında da liderliğini sürdürdü.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi’, liderliği bırakmadı. Film kategorisinde ise Harry Potter evreninin kamera arkası sürecine odaklanan ‘Finding Harry: The Craft Behind the Magic’ zirveye yerleşti.

Bahadır Tatlıöz’den ‘Münezzeh’ bir albüm

Bahadır Tatlıöz, 7 şarkıdan oluşan yeni albümü ‘Münezzeh’i Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı. Albümün açılışı, sözleri ve müziği Bahadır Tatlıöz imzası taşıyan ‘Ahkâm’ ile yapılmış.

Albümün en dikkat çeken özelliklerinden biri, doğallığı ve filtresiz yapısı. Canlı enstrüman kullanımıyla zenginleşen düzenlemeler, Bahadır Tatlıöz’ün müziğindeki samimiyeti daha da görünür kılıyor. ‘Münezzeh’, tek bir sound’a bağlı kalmayan yapısıyla baştan sona farklı dünyalar arasında dolaşan, her şarkısıyla yeni bir kapı açan bir albüm olarak öne çıkıyor.

Her bir şarkısı ayrı bir güzel olmuş. ‘Adam mı ki’ şarkısı hariç, diğer eserlerin estrümantal versiyonları da var. Hayırlı uğurlu, dinleyeni bol olsun.

‘Dondurmam Gaymak: Gapital’ geliyor

20 yıl önce sinemaseverlerle buluşan ‘Dondurmam Gaymak’ın devam filmi ‘Dondurmam Gaymak: Gapital’ için ilk adım atıldı.

Yapımcılığını Unik Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eyüp Boz’un oturduğu filmin ön hazırlıkları tamamlandı. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik, Mehtap Bayri, Zehra Yılmaz, Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir ve Yasin Çam’ın yer aldığı filmin okuma provası yapıldı. Çekimleri Muğla’da gerçekleşecek olan film, ilkinde olduğu gibi yine bölgenin sıcak dokusunu ve gerçek yaşam enerjisini beyazperdeye taşıyacak.

Unik Film, ‘Dondurmam Gaymak: Gapital’ ile Ege’nin unutulmaz şivesini, sıcak mizahını ve sürpriz sahnelerini yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanırken seneler sonra geri dönen hikâye, nostaljiyi bugünün dünyasıyla buluşturarak izleyenlere hem kahkaha hem duygu hem de güçlü bir hesaplaşma vaat ediyor.