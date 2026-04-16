Türk Edebiyatı’nın usta kalemlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in ölümsüz eseri ‘Bir Adam Yaratmak’, sinemaya uyarlandı. Başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı film, 1 Mayıs’ta vizyona girecek.

İlk kez 1937-1938’de Muhsin Ertuğrul tarafından tiyatroda sahnelenen eser, yaklaşık 90 yıl sonra beyazperdeye kazandırılarak yeniden hayat buldu. Yapımcılığını Filimetre Medya Yapım’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Murat Çeri oturuyor. Engin Altan Düzyatan’ın ‘Hüsrev’ karakterini canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Barut, Altan Erkekli, Murat Serezli, Caner Topçu, Gülper Özdemir, Serpil Temur, Hakan Meriçliler ve İsmail Hakkı Ürün yer alıyor.

Film, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor. Filmde, yazarın kaleme aldığı eser ile kendi yaşamı arasında kurduğu çelişkili ilişki üzerinden ölüm, insanın kaderi, yaratma gücü, varoluşsal sorgulamalar gibi temalar etkileyici bir sinema diliyle ele alınıyor.

Babadan oğula bir müzik emaneti

Lider Şahin, Türk müziğine sayısız eser kazandıran usta besteci ve yorumcu Selami Şahin’in eserlerine saygı niteliği taşıyan ‘Selami Şahin Şarkıları’ projesinin üçüncü serisinde yer alan ‘Mest Oldum’u Lider Müzik etiketiyle yayınlandı.

Sözleri Ahmet Duyar’a, müziği Selami Şahin’e ait şarkının düzenlemesini Febyo Taşel yapmış. Özellikle 1990’lı yıllarda arabesk müziğin popüler döneminde geniş kitlelere ulaşan ‘Mest Oldum’, en bilinen yorumları arasında Güllü ve Müslüm Gürses’in versiyonları da yer almış, büyük ilgi görmüştü.

Şarkı; Ege ve Akdeniz esintileri taşıyan ritmi, buzuki dokunuşları ve kemanlarla zenginleşen modern düzenlemesiyle dinleyicilere sıcak, enerjik ve akılda kalıcı bir atmosfer sunuyor.

Çocuklar için yeni Anadolu ezgileri

Seçkin İnceli, Behiç Korkutan ve İsmail Bahadır Özmen’den oluşan sevilen müzik grubu Eski Moda Çocuk, Anadolu’nun zengin müzik mirasını sade, eğlenceli ve öğretici bir dille çocuklara ulaştıran yeni albümü ‘Çocuklarımıza Türküler’i yayınladı.

‘Çocuklarımıza Türküler’ projesiyle Trakya’dan Karadeniz’e, Orta Anadolu’dan farklı coğrafyalara uzanan bu çalışma, çocukların hem eğlenmesini hem de kültürel mirasla tanışmasını sağlıyor. 7 şarkıdan oluşan albüm, türkü formunu koruyan ancak sözleri çocukların dünyasına uygun şekilde yeniden yazılmış şarkılardan oluşuyor.

Çocukluğumuzun sevilen şarkılarını yeniden düzenleyerek bugünün çocuklarıyla buluşturan ekip, anne ve babaların kendi çocukluk şarkılarını çocuklarıyla birlikte söyleyebileceği bir alan yarattı.