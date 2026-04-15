Haftanın dizisi: Star TV’de Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan ‘Sevdiğim Sensin’, önemli bir başarıya imza attı.

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı dizi, geçen hafta dikkat çekici bir sıçrama yaparak 10.19 reytinge ulaştı ve bu sezon ‘Uzak Şehir’, ‘Taşacak Bu Deniz’, ‘Eşref Rüya’, ‘Abi’ ve ‘Yeraltı’nın ardından çift hanelere çıkan 6. dizi oldu. Kadrosunda Barış Baktaş ve Rojbin Erden gibi isimlerin de olduğu dizi, sadece aldığı reytinglerle değil; oyuncu performanslarıyla özellikle X’te (Twitter) de çok konuşuluyor.

Derya ve Aziz çiftinin zorlu mücadelesi

Haftanın filmi: İlker Çatak’ın senaryosunu Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen ile birlikte yazdığı, aynı zamanda yönetmenliğini de yaptığı, oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas gibi isimlerin yer aldığı ‘Sarı Zarflar’, 27 Mart’ta vizyona girmişti. Film, şu ana kadar toplamda 61 bin 624 kişi tarafından izlendi.

Berlin Uluslararası Film Festivali’nde ‘Altın Ayı’ ödülüne layık görülen Liman Film imzalı film, sahneye koydukları tiyatro oyunundan sonra işlerinden olan sanatçı çift Derya ve Aziz’in hayatlarının bu zor virajında yaşadıklarını anlatıyor.

Manifest’ten çok ‘Daha İyi’ bir şarkı

Haftanın şarkısı: Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan sevilen müzik grubu Manifest, yeni şarkısı ‘Daha İyi’yi Hypers Music etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Aleyna Korkmaz’a ait olan eserin düzenlemesini Elber Tutkus yapmış. Şarkıya Mali Ergin’in üstlendiği bir de klip çekilmiş.

Dinamik pop elementleri taşıyan ‘Daha İyi’, biten bir ilişkinin ardından kırılganlıktan özgürleşmeye uzanan bir dönüşüm hikâyesini anlatıyor.

Hikâyenize yeniden bakmaya davet

Haftanın kitabı: Yazar Nazlı Aslantaş’ın ‘Kimse Hayallerini Yaşamaz, Yaşayanlar da Şanslı 2’ kitabı, Pikap Yayınları etiketiyle yayımlandı. Kitap, hızla akıp giden zamanın içinde kaybolan hisleri, içsel sorgulamaları ve yaşamın görünmeyen köşelerindeki anlamı keşfetmek isteyenler için yazılmış.

Nazlı Aslantaş, kelimelerle bir köprü kuruyor; okuyucularını hayata, duygularına ve kendi hikâyelerine yeniden bakmaya davet ediyor. Bu satırlarda, hayatın karanlık ve aydınlık yanlarını görecek, bazen kendi geçmişinize bazen de başka birinin umutlarına dokunacaksınız.