''SEÇİLMİŞLERİN GÜVENCESİNİ SAVUNMAZSANIZ BU HUKUKSUZLUK KAPI KAPI DOLAŞIR!"

DEVA Partili İdris Şahin, sosyal medya (X) hesabından iki yıl önce Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmanın videosunu paylaşarak güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların henüz başlamadığı dönemde yaptığı uyarıları hatırlatan Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bunları iki yıl önce söylemiştik. Seçilmişlerin güvencesini savunmaz, kayyım düzenine sessiz kalırsanız bu hukuksuzluk kapı kapı dolaşır dedik. O gün muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlar henüz başlamamıştı. Bu rejimin niyeti geldi, muhalefet ise tehlikenin ciddiyetinin varılmasına varmadı. Şimdi sandıkta yenemedikleri iradeyi operasyonlarla gasp etmeye çalışıyorlar. Bugün yaşananlar bir tesadüf değil, hukuku susturanların ve hukuksuzluğa sessiz kalanların eseridir!"

"HALKIN SEÇTİĞİ İRADEYE SAHİP ÇIKMAK ASLİ VAZİFEMİZDİR"

Şahin’in paylaştığı videoda yer alan Meclis konuşmasında, demokrasilerde temel esasın millet iradesinin dokunulmazlığı olduğu vurgulanıyor. Yerel ve genel yönetimlerde halkın sandıkta koyduğu iradenin korunması gerektiğini belirten Şahin, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

"Demokrasilerde asıl olan millet iradesinin dokunulmazlığıdır. Hiçbir koşul ve şartta millet iradesine dokunulmasına asla tahammülümüz yok. Bu gerek yerel yönetimlerde olabilir, gerekse genel yönetimlerde ne olursa olsun halkın seçmiş olduğu iradeye sahip çıkmak öncelikli olarak biz seçilmişlerin asli vazifesidir."

"CAN ATALAY HADİSESİNDE OLDUĞU GİBİ SES ÇIKARTMAZSAK AĞIR BEDELLER ÖDERİZ"

Paylaştığı videoda hukuki ihlallere karşı zamanında ses çıkarılmamasının ağır bedeller doğuracağına dikkat çeken DEVA Partisi Ankara Milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer biz burada seçilmişlerin hakkını savunamazsak, aynen Can Atalay hadisesinde olduğu gibi, yerel yönetimlerdeki bu kayyum uygulamasına da ses çıkartmazsak tarih huzurunda emin olun çok ağır bedeller ödeyeceğiz. Geçmişte sükût edenler ve bunlara dair ses çıkartmayanların bugün karşılaştığımız tablolar son derece net ve ortada."

"674 SAYILI KHK ANAYASA'NIN 2. MADDESİNE AÇIKÇA AYKIRIDIR"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) temel hak ve özgürlüklere müdahale alanını genişlettiğini söyleyen Şahin, belediyelere doğrudan atama yetkisi veren yasal düzenlemeyi hedef aldı:

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında iktidarın olağanüstü koşullarda çıkartmış olduğu KHK’lar ile ülkede temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere pek çok alanda müdahaleleriyle karşı karşıya kaldık. Bu müdahalelerden biri de hiç şüphesiz ki 15/8/2016 tarih ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile seçilmiş belediye meclislerine ve belediye başkanlarına ilişkin terör suçu kapsamında olanlara doğrudan atama yetkisini veren düzenleme.

Bu düzenlemeyi nereye dercettiler? 5393 sayılı Belediye Yasasının 45. maddesinin ikinci fıkrasına. Sayın Başkanım, bu düzenleme açıkça Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Ve olağanüstü dönemlerde çıkartılan her türlü Kanun Hükmünde Kararname bugün milletimize zulmetmektedir. Biz tüm KHK'lara karşı olduğumuzu ve bir an önce bu KHK'larla yönetilen ülkeden kurtulmak..."