Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi

Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi

ORC Araştırma'dan YENİ Parti sonrası yeni anket geldi. Anketin en çok konuşulan sonucu Yeni Parti ile CHP arasındaki oy farkı oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 1

ORC Araştırma'nın Yeni Parti'nin kurulmasının ardından yayımladığı ilk seçim anketi siyaset gündemine damga vurdu. Ankette Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti ikinci sıraya yükselirken, en dikkat çeken sonuç CHP'nin oy oranı oldu.

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 2

CHP'de yaşanan ayrılıkların ardından kurulan YENİ Parti'nin seçmendeki karşılığı merak edilirken, ORC Araştırma'nın 27-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği ilk anketin sonuçları açıklandı.

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 3

Katılımcılara yöneltilen "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi kulislerde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 4

YENİ PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK GÜNDEM OLDU

Araştırmaya göre Yeni Parti yüzde 19,4 oy oranına ulaşarak ikinci sırada yer aldı.

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 5

Ankette en dikkat çeken başlıklardan biri ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesinin ardından CHP'nin 11,8'lik oy oranı oldu.

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 6

Yeni Parti ile CHP arasında oluşan 7,6 puanlık fark, siyasi kulislerde en çok konuşulan sonuçlardan biri olarak öne çıktı.

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 7

CHP'de yaşanan yönetim değişikliği ve Yeni Parti'nin kurulmasının ardından açıklanan ilk ORC anketi iki parti arasındaki rekabete ilişkin yeni bir tablo ortaya koydu.

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 8

İşte ORC'nin açıkladığı son oy oranları

ORC Araştırma'nın paylaştığı sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

AK Parti: Yüzde 32,5

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 9

Yeni Parti: Yüzde 19,4

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 10

CHP: Yüzde 11,8

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 11

DEM Parti: Yüzde 8,5

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 12

MHP: Yüzde 8,1

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 13

İYİ Parti: Yüzde 5,6

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 14

Zafer Partisi: Yüzde 3,8

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 15

BBP: Yüzde 3,4

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 16

Saadet Partisi: Yüzde 2,2

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 17

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 18

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından açıklanan ilk ORC anketinin, özellikle muhalefet cephesindeki oy dağılımına ilişkin dikkat çeken verileri sosyal medyada da gündem oldu.

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Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi - Resim: 19

Olası yerel seçimde Yeni Parti'nin oylarının CHP'den fazla olması anketin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

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