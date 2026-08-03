ORC Araştırma'nın Yeni Parti'nin kurulmasının ardından yayımladığı ilk seçim anketi siyaset gündemine damga vurdu. Ankette Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti ikinci sıraya yükselirken, en dikkat çeken sonuç CHP'nin oy oranı oldu.
Yeni anket ORC'den: Yeni Parti'nin oyu açıklandı, CHP sürprizi
ORC Araştırma'dan YENİ Parti sonrası yeni anket geldi. Anketin en çok konuşulan sonucu Yeni Parti ile CHP arasındaki oy farkı oldu.Dilek Taşdemir
CHP'de yaşanan ayrılıkların ardından kurulan YENİ Parti'nin seçmendeki karşılığı merak edilirken, ORC Araştırma'nın 27-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği ilk anketin sonuçları açıklandı.
Katılımcılara yöneltilen "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi kulislerde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
YENİ PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK GÜNDEM OLDU
Araştırmaya göre Yeni Parti yüzde 19,4 oy oranına ulaşarak ikinci sırada yer aldı.
Ankette en dikkat çeken başlıklardan biri ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesinin ardından CHP'nin 11,8'lik oy oranı oldu.
Yeni Parti ile CHP arasında oluşan 7,6 puanlık fark, siyasi kulislerde en çok konuşulan sonuçlardan biri olarak öne çıktı.
CHP'de yaşanan yönetim değişikliği ve Yeni Parti'nin kurulmasının ardından açıklanan ilk ORC anketi iki parti arasındaki rekabete ilişkin yeni bir tablo ortaya koydu.
İşte ORC'nin açıkladığı son oy oranları
ORC Araştırma'nın paylaştığı sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:
AK Parti: Yüzde 32,5
Yeni Parti: Yüzde 19,4
CHP: Yüzde 11,8
DEM Parti: Yüzde 8,5
MHP: Yüzde 8,1
İYİ Parti: Yüzde 5,6
Zafer Partisi: Yüzde 3,8
BBP: Yüzde 3,4
Saadet Partisi: Yüzde 2,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2
Yeni Parti'nin kurulmasının ardından açıklanan ilk ORC anketinin, özellikle muhalefet cephesindeki oy dağılımına ilişkin dikkat çeken verileri sosyal medyada da gündem oldu.
Olası yerel seçimde Yeni Parti'nin oylarının CHP'den fazla olması anketin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.