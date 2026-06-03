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CHP’de 38. Olağan Genel Kurultay’ının iptal kararı verilmesinin ardından CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na bıraktı. Yaşanan olay Türkiye gündemindeki sıcaklığını korurken, konuya ilişkin siyasilerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Deva Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, CHP’de yaşanan Mutlak butlan kararına ilişkin TBMM’de önemli açıklamalarda bulundu.

'MESELE CHP MESELESİ DEĞİL'

“Bugün burada bir partinin iç tartışması değil, Türkiye'de siyasetin yargı eliyle yeniden biçimlendirilip biçimlendirilmeyeceğini konuşuyoruz” diyen Şahin, “Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nden ibaret değil değerli milletvekilleri. Asıl mesele, sandıkla oluşan siyasi iradenir mahkeme kararlarıyla gölgelenip gölgelenemeyeceği meselesi” sözlerini sarf etti.

'MAHKEME SANDIĞI KORUR, SANDIĞIN YERİNE GEÇMEZ'

Şahin, “Demokrasilerde partilerin kaderi dava dosyalarında yazılmaz; sandıkta, kongrede ve üyelerin iradesiyle şekillenir. Mahkeme sandığı korur, sandığın yerine geçmez değerli milletvekilleri.

İlk günde de aynı şeyi söyledik biz DEVA Partisi olarak. Bugün de bunu ifade ediyoruz. Tutumumuz son derece net ve açık: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez.

Türkiye'nin ihtiyacı demokratik rekabettir. Türkiye'nin ihtiyacı sandık iradesine saygıdır. Hukukta öngörülebilirlik yoksa demokraside, ekonomide, ülkede de zarar görür. Bu düzene 'dur' diyecek olan da hiç şüphe yok ki yine bizleriz, millet iradesinin temsilcileriyiz” sözlerini sarf etti.