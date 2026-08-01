Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Ankara'nın Ulus ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında özellikle yüksek kira bedelleri ve emekli aylıkları gündeme geldi.

Şahin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarda, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

"23 BİN 552 LİRA MAAŞA 30 BİN LİRA KİRA İSTENİYOR"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 bin 552 lira emekli aylığını reva gördüğünüz vatandaşa 30 bin lira kira dayatılıyor. Üç çocuğunu okutmaya çalışan aileler, bir sabah kapının önüne konulma korkusuyla yaşıyor. Bu ülkede ev sahibi de kiracı da mağdur. Çünkü geliri eriten, barınmayı lükse çeviren ve insanları birbirine düşüren bu iktidardır."

EMEKLİ VATANDAŞ YAŞADIĞI SÜRECİ ANLATTI

Şahin'in ziyareti sırasında görüştüğü yeni emekli bir vatandaş ise 23 bin 500 lira emekli maaşı aldığını, buna karşın ev sahibinin kira bedelini 30 bin liraya çıkarmak istediğini söyledi.

Vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Evi ve arabası olan 'Benim durumum iyi' diyor, benim halimi anlamıyor. Ev sahibim 'İşine gelmiyorsa çık git, ben 30 bine vereceğim' diyor. On iki senedir oturuyorum, çıkarmaya çalışıyor. Çalışıyorum, boş durmuyorum ama yine yetmiyor."

"BU İŞİN BİR STANDARDI OLMALI"

Vatandaşın sözleri üzerine değerlendirmede bulunan İdris Şahin, mevcut ekonomik koşulların hem kiracıları hem de ev sahiplerini olumsuz etkilediğini belirterek, kira piyasasında denetim eksikliğine dikkat çekti.

Şahin, "Allah iki tarafa da sabır versin. Vicdan sahibi olmak önemli. Bu işin bir standardı olmalı. Şu anda ülkede denetimsizlik hat safhada olduğu için bir standart yok. Asıl sıkıntı bu." ifadelerini kullandı.