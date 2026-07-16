DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, ihalesi ilan edilen gün gelmeden iptal edilen Esenboğa Metrosu projesini gündeme taşıyarak iktidarın Ankara’ya yönelik ulaşım vaatlerindeki çelişkileri sert bir dille eleştirdi.

Geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi kapsamında 32 ülke liderini ağırlayan Ankara’nın, havalimanı ile şehir merkezi arasında raylı sistem bağlantısı bulunmayan sayılı Avrupa başkentlerinden biri olarak bırakıldığını vurgulayan Şahin, Ankaralıların oyalanmaktan bıktığını belirterek gerçek bir takvim açıklanması çağrısında bulundu.

“BİR METRO HATTI ÜÇ YILDA BİTİŞTEN BAŞLANGICA, BAŞLANGIÇTAN İHALEYE, İHALEDEN İPTALE GERİLEDİ”

Esenboğa metrosunu sadece ihale iptali üzerine değil, yıllardır süregelen bir hak gaspı olarak her platformda dile getirdiklerini belirten Şahin, “Biz Esenboğa metrosunu bugün ihale iptal edildi diye gündeme getirmiyoruz. 2 Ağustos 2024’te Çubuklu hemşehrilerimizle birlikte TBMM’den iktidara seslenmiş, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine yakışır şekilde havalimanı metrosu ne zaman yapılacak?’ diye sormuştuk. Aradan iki yıl geçti, sorumuz hâlâ cevapsız. Mayıs ayında Etimesgut Havalimanı için yapılan VIP hazırlıkları karşısında da ‘Sizden VIP havalimanı isteyen olmadı, önce mevcut havalimanının eksiklerini giderin’ demiştik. Geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi nedeniyle 32 ülkenin liderlerini ve heyetlerini Ankara’da ağırladınız. Protokol geçişleri için yolları kapattınız, her türlü hazırlığı yaptınız. Ancak NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Ankara, havalimanı ile şehir merkezi arasında raylı sistem bağlantısı bulunmayan Avrupa’nın sayılı başkentlerinden biri olarak kaldı. Dünyaya gösterdiğiniz başkent manzarası buydu. Bir başkentin itibarı yalnızca protokol yollarıyla değil, vatandaşına sunduğu ulaşım imkânıyla ölçülür.” dedi.

“2026’DA TAMAMLANACAĞI SÖYLENEN HATTIN 2026’DA İHALESİ DAHİ YAPILAMADI”

Proje takviminin sürekli olarak ertelenmesini ve son olarak ihale aşamasında iptal edilmesini eleştiren Şahin, “Cumhurbaşkanı 2023 yılında Esenboğa metrosunun 2026’da tamamlanacağını açıkladı. 2024’e gelindiğinde bitiş tarihi 2028’e taşındı. 2025’in sonunda bu kez ‘2026’da inşaata başlayacağız’ denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da 22 Mayıs’ta yapım ihalesinin 30 Haziran’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Ancak ihale, ilan edilen gün gelmeden iptal edildi. Bugün 16 Temmuz. Ne yeni bir ihale tarihi var ne de inşaatın ne zaman başlayacağına ilişkin resmî bir açıklama. Bir metro hattı üç yılda bitişten başlangıca, başlangıçtan ihaleye, ihaleden iptale geriledi. Değişmeyen tek şey Ankaralının bekleyişi oldu. 2026’da tamamlanacağı söylenen hattın 2026’da ihalesi dahi yapılamadı.” şeklinde konuştu.

“ANKARALI ARTIK YENİ BİR MÜJDE CÜMLESİ DEĞİL, GERÇEK BİR TAKVİM BEKLİYOR”

Süreçteki belirsizliklerin ve yapım sürelerinin rasyonel hedeflerle uyuşmadığını vurgulayan Şahin, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Üstelik iptal edilen ihalede işin süresi, yer tesliminden itibaren 1800 gün olarak belirlenmişti. Yaklaşık beş yıllık bir yapım süresinden söz ediyoruz. Yeni ihale bugün yapılsa bile 2028 hedefinin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaya muhtaçtır. İktidar, Ankara’ya verdiği hangi sözün hâlâ geçerli olduğunu artık açıkça söylemelidir. Ankaralı artık yeni bir müjde cümlesi duymak istemiyor. Finansmanı, ihale tarihi ve bitiş günü belli olan gerçek bir takvim bekliyor. Kamu yöneticisinin açıkladığı tarih, seçim meydanında söylenip unutulacak bir temenni değildir. Ankara’ya verilen sözün hesabı da Ankara’ya verilmelidir.”