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Kaynak: AA

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, imalat sanayisinin üretim gücünü ve istihdam yapısını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Program kapsamında kişi başına 3 bin 500 lira destek verildiğini ifade eden Işıkhan, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde yaklaşık 6,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, istihdamı koruyan işletmelere yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bakan Işıkhan, emeği, üretimi ve kalkınmayı esas alan politikalar doğrultusunda çalışanların, işverenlerin ve sanayinin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.