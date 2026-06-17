Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş güncellemelerine çevrilmişken, SGK uzmanlarının enflasyon hesaplamaları doğrultusunda hem bu yaz hem de 2027 yılbaşı için beklenen çarpıcı rakamlar ortaya çıktı.
SGK uzmanı Emin Yılmaz emekli maaşına bu yıl gelecek zamları açıkladı
SGK uzmanı Emin Yılmaz, hem temmuz hem de ocak ayında emeklilerin alacağı maaş zammını canlı yayında hesapladı. Yılmaz, rakam vererek emekli maaş zamlarını açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1,71 artış gösterdi ve ilk 5 aylık toplam enflasyon yüzde 16,61 seviyesinde kesinleşti.
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ve mevcut veriler ışığında değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, önümüzdeki iki kritik zam dönemi için tahminde bulundu.
Temmuz zammı için yüzde 18,20 maaş zammını söyleyen Yılmaz, ocak ayı içinde tahmini rakam verdi. Yılmaz, ocak ayında yüzde 9,26 zam beklendiğini SÖZCÜ TV ekranında açıkladı.
Uzman hesaplamalarına göre, meclisten geçecek yasal bir düzenleme ile desteklenmesi halinde, halihazırda uygulanan en düşük emekli maaşı için öngörülen yeni seviyeler adım adım şekilleniyor.
Temmuz tahminine göre 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı 23 bin 640 TL’ye gelmiş olacak. Ocak ayı tahminine göre ise 25 bin 829 TL’ye gelecek.
Kök maaşlara yapılacak enflasyon zammından bağımsız olarak, taban (en düşük) emekli maaşının bu seviyelere çıkarılabilmesi için mutlaka yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
Temmuz ayında kesinleşecek olan bu enflasyon oranları ve zamlar sadece SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini değil; sosyal ve ekonomik alandaki geniş bir yelpazeyi de doğrudan değiştirecek.
Artıştan etkilenecek başlıca ödemeler şunlar; Kıdem tazminatı tavan ücreti, 65 yaş (yaşlılık) aylığı, engelli yardımı ve bakım maaşları ve bedelli askerlik ücretleri.