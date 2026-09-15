Çevre ve Turizm Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, festivallerin ilçelerin önemli faaliyetlerinden biri olduğunu belirterek, Ortaca’da tarım, çevre ve turizmin birlikte yürütülmesinin ilçeye önemli katkı sağladığını söyledi.

Geleneksel hale gelen festivali birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Tezcan, tarım ve turizmin Ortaca için büyük bir değere sahip olduğunu, çevrenin korunmasına da aynı ölçüde önem verdiklerini dile getirdi.