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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, haklarındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Mersin'in Mezitli ve Yenişehir belediye başkanlarının yerine gösterilecek başkan vekili adaylarını duyurdu.

Üç gün süren aday belirleme mesaisinin ardından Mezitli Belediye Başkan Vekili adayı Turgut Selağzı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili adayı ise Hülya Günel oldu. Belirlenen isimler, her iki ilçenin belediye meclislerinde yapılacak oylamalarda CHP'nin vekil adayları olarak yarışacak.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 59 ŞÜPHELİ BULUNUYOR

Mersin'deki belediyelere yönelik 1 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen usulsüz ihale ve yolsuzluk operasyonunda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kapsamlı soruşturma dosyasında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu toplam 59 şüpheli hakkında adli işlem yürütülüyor.

Bölgedeki yolsuzluk operasyonlarının ilk dalgası ise bahar aylarında gerçekleşmişti. 10 Nisan 2026'da Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla düzenlenen baskında, bir belediye başkan yardımcısının da aralarında olduğu 11 kişi tutuklanmıştı.