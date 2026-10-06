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Kaynak: Haber Merkezi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. 6 kişiye ev hapsi verildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında bulunduğu 36 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Tuncer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de aralarında bulunduğu isimlere yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 1 Ekim’de gözaltına alınmıştı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de gece yarısı tutuklanmıştı.