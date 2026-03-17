AKP'nin liyakat karnesi zayıf notlarla doldu. Zaman zaman adrese teslim olduğu iddia edilen ihalelerle gündeme gelen AKP dönemi, şimdi de adrese teslim akademik kadrolarla dikkat çekti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmeni olan Dilek Çerni, adeta kendisini işaret eden ilana başvurdu. Çerni, ilanın şartlarını karşılayan tek kişiydi. Anasınıfı seviyesinden üniversite kadrosuna terfi etti.

ÇOMU, 31 Aralık 2025'de elektrik ve Enerji bölümünde akademik kadro için ilan açtı. Kardo için istenen şartlar sadece bir kişiyi işaret ediyordu. O isim okul öncesi öğretmeni olan Dilek Çeri'ydi. Çeri böylece ana sınıflarından amfilere terfi etmiş oldu. Akademik ilanın ardından bölüm başkanı, süreci yanlış bulduğunu belirterek görevinden istifa etti.