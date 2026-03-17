Son yıllarda artış gösteren polis intiharlarına bir yenisi eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı'nda görevli emniyet amiri 35 yaşındaki Birson Ergene, Ankara'da bulunan boş arazide ölü bulundu.

YAZILI SINAVDA BİRİNCİ OLDU, MÜLAKATTA ELENDİ

Birson Ergene'nin yakın süre önce Türk Büyük Elçiliklerinde, Başkonsolosluklarında veya Daimi Temsilciliklerinde görevlendirilmek üzere misyon sınavına girdiği, birinci olduğu yazılı sınavın ardından mülakat aşamasında elendiği ortaya çıktı.

Ergene'nin ailesine intihar mektubu bıraktığı mektupta uğradığı haksızlıkları anlattığı iddia edildi. Borçları olduğu ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı belirtilen Ergene'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sosyal medya hesaplarından "Ankara Terörle Mücadele TEM Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Burdur Kozağaç nüfusuna kayıtlı Emniyet Amiri BİRSON ERGENE Misyon koruma yazılı sınavındaki başarılı performansı ile ön sıralarda olmasına rağmen mülakat aşamasında haksızlığa uğradığı kanaati ile girmiş olduğu bunalım sonucu hayatına son vermiştir. Merhumun cenazesi 16.03.2026 günü saat 14.00’te Burdur Sultandere Mezarlığı’nda düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacaktır." dedi.