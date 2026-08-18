Televizyon ekranlarının yaz sezonunda genç yıldızların yükselişi dikkat çekiyor. Bu isimlerin başında, Kanal D’nin ‘Daha 17’ dizisinde Aras Öztürk karakterine hayat veren Çağan Efe Ak geliyor.

Çağan Efe Ak, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Temmuz ayında X’te (Twitter) en çok konuşulan erkek oyuncu oldu. Hakkında 56 binden fazla paylaşım yapılması, ekran başarısının sosyal medyada da güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Bugün bir oyuncunun başarısını yalnızca ekran performansıyla ölçmek mümkün değil. Sosyal medyada yarattığı etki de artık ‘yıldız’lık yolculuğunun önemli bir parçası. İlk kez zirveye adını yazdıran Çağan Efe Ak ise bu yaz, hem ekranın hem de sosyal medyanın dikkat çeken genç isimlerinden biri olmayı başardı. Yaz rüzgârı mı, kalıcı bir yıldız mı? Bunu zaman gösterecek. Ancak şimdilik sosyal medyanın mesajı oldukça net: Çağan Efe Ak konuşuluyor.

Çağan Efe Ak’ı listede sırasıyla Ata Yaşat, Ekin Koç, Rahimcan Kapkap, Berk Ali Çatal, Kaan Akkaya, Alperen Duymaz, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin ve İlker Aksum takip etti.

Popstar Selçuk’tan ‘Yetmez mi’

2004 yılında yayınlanan ‘Popstar’ yarışmasını kazanarak adını geniş kitlelere duyuran ve müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Selçuk Demirelli, yeni çalışması ‘Yetmez mi’yi Kasetçi Kerim etiketiyle yayınladı.

Popstar Selçuk, yıllar önce İbrahim Tatlıses’in sesinden dinlediğimiz şarkıyı bambaşka bir yorumla müzikseverlerin beğenisine sunmuş. Sözleri Reşide Murat’a, müziği Mustafa Beyazkuş’a ait olan eser, bir ilişkide yaşanan duygusal yorgunluğu, karşılıksızlığı ve artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlatıyor.

Popstar Selçuk Demirelli’nin kendine has tarzıyla yorumladığı şarkı, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor.

‘Edebiyat Sokakta’, Türkiye’ye yayılıyor

Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Alkan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Edebiyat Sokakta Projesi’, edebiyatın gündelik hayatın içine taşınmasını hedefliyor. Proje kapsamında mahallelerde yaşayan TYS üyesi edebiyatçılar, kendi sokaklarında komşularıyla buluşup kitaplarını imzalıyor, eserlerinden şiirler okuyor.

Türkiye Yazarlar Sendikası’nın (TYS) edebiyatı salonlardan ve etkinlik mekânlarından çıkararak doğrudan mahallelere taşıdığı Edebiyat Sokakta Projesi, Adana başta olmak üzere İstanbul’dan Türkiye’ye yayılmaya hazırlanıyor.

Projenin ilk buluşması İstanbul Yeldeğirmeni Duatepe Sokak’ta yaşayan şair ve TYS üyesi Hatice Nayır için gerçekleştirildi. Amaç, yalnızca bir yazarı mahalle sakinleriyle buluşturmak değil; edebiyatçıların yaşadıkları sokaklarda tanınmasını, kitaplarının komşularına ve esnafa ulaşmasını ve zaman içinde mahallelerde bir ‘yazar kültürü’ oluşturulmasını sağlamak.