İYİ Parti’nin Balıkesir’deki “Bayrak açıyoruz” mitingini takip ettim. Kuvayı Milliye meydanında, sahneye kurulan göndere Türk bayrağını çeken ve coşkulu bir halk kitlesine hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çerçeve yasa ile uygulanmaya başlanan projenin Tom Barrack’ın bahsettiği “müşfik monarşi” rejiminin ilk adımı olduğunu ve buna karşı “mücadele” ve “mukavemet” edeceklerini, bugünün bir de yarını olduğunu ve bu mücadelede kesinlikle başarılı olacaklarını söyledi.

***

Mitingden iki gün önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hedeflerinin bölgede “ümmet birliği” kurmak olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump da Mekke Antlaşması’nı imzalayan Türkiye, Pakistan ve S. Arabistan liderlerini tebrik etti.

Bu durumda “ümmet birliği” denilen “Türk-Arap-Kürt Konfederasyonu”nu, ABD’nin kurmak istediği anlaşılıyor. Aslında ümmet birliği de kurulmuyor, Sünni bir yapılanma oluşturuluyor. İslam dünyası ebediyen birbiriyle savaşsın; ABD’nin İran’a karşı savaşını Sünni birlik devralsın diye...

****

Dervişoğlu, Tom Barrack’ın açıkça, İran ve Türkiye’yi kastederek “Bölgedeki iki ulus devlet bizim projelerimize engel oldu. Bu bölgede en iyi rejim müşfik monarşidir” dediğini, AKP iktidarının ise 1 Mart tezkeresinden Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığına kadar bu projeye hizmet ettiğini belirtti ve “25 yıldır ellerinde aynı balyoz var. Cumhuriyetimize, milli devletimize vurdukça vuruyorlar. Etiketini okuyayım size o balyozun: İsrail’de tasarlanmıştır. Amerika’da üretilmiştir. İngiltere’den ithal edilmiştir. Yirmi beş yıldır bu Cumhuriyet o balyozla sarsılıyor” dedi.

***

Konuşma, Yeniçağ’da yayınlandı, bu sebeple, İYİ Parti’nin bütün yöneticileri ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen Balıkesir mitingi ile bütün Türkiye’ye ve dünyaya verilen mesaj üzerinde durmak istiyorum. Bu mesaj, konuşmayla birlikte, miting alanı olan Kuvayı Milliye meydanından Alacamescit’e kadar, onbinlerce kişiyle birlikte meşalelerle yapılan gece yürüyüşüyle ve orada Dervişoğlu’nun kıldığı iki rekât namazla verildi.

Balıkesir milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in de miting başlarken kısaca hatırlattığı Alacamescit Toplantısı, Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmi anlatımına göre ve İzmir'in işgalinden hemen sonra 18 Mayıs 1919'da (bazı kaynaklara göre 19 Mayıs 1919'da), yani Atatürk Samsun’a ayak basmak üzereyken, Balıkesir'deki Alacamescit’te gerçekleştirilen, Kuvayi Milliye ateşinin başlatıldığı ve silahlı direniş kararının ilk kez alındığı tarihi bir halk buluşmasıdır.

Belediye Reisi Keçecizade Mehmet Emin Efendi'nin çağrısıyla, yapılan toplantıda mevlit ve konuşmaların ardından alınan kararla yurdun ilhakı reddedildi ve mücadele kararı alındı.

Reddi ilhak faaliyetlerini organize etmek ve tam yetkiyle karar almak üzere 41 vatansever (41 Bayrak Adam) belirlendi.

Bu toplantı, Batı Anadolu'da düzenli ordu öncesi halk direnişinin örgütlü bir nitelik kazandığı ilk kıvılcım olarak kabul edilir. Nitekim Balıkesir, kendi imkânlarıyla düşmanı bölgeden attı...

***

Dervişoğlu, Alacamescit’e yürüyüş ve namazdan sonra gazetecilerle sohbet ederken Akif Beki’nin “Tom Barrack ile görüşür müydünüz?” sorusuna “Görüşmezdim, zaten istenmeyen adam ilan edilmesini istedim” diye cevap verdi. Yine ABD Büyükelçiliği tarafından, 9 Eylül’de yapılacak toplantıya davet edildiğini ancak katılmayacağını da bildirdi. “Milletvekilleriniz veya parti yöneticileriniz katılacak mı? Yoksa onları serbest mi bırakınız?” sorusuna “Bu konuda kimseyi serbest bırakmam” diye cevap verirken Turhan Çömez, “Yoksa seçim bölgelerine göre mi karar versinler?” diye YENİ Parti’nin çerçeve yasa konusunda milletvekillerini serbest bırakmasına gönderme yaptı.

Dervişoğlu, açık kapı bırakmakla birlikte “Ben şimdi YENİ Parti’de evetçilerle mi hayırcılarla mı muhatap olacağım? Hangi hayali kurdunuz da seçim çevrelerine göre bu taksimatı yaptınız? Bu durumda bizi hangi gelecek projeksiyonu içinde birlikte olabiliriz?” diye sordu...