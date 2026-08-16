Dijital platformlarda 3-9 Ağustos haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘The Mentalist’, ilk sezonuyla listenin zirvesinde yer aldı. Film kategorisinde ‘Son Ev’ açılışını zirvede gerçekleştirdi. Prime Video’nun televizyon kategorisinde, televizyonla eş zamanlı olarak platformda yayınlanan ‘Doğanın Kanunu’ liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde ise, Cihangir Ceyhan ve Eylül Ersöz’lü dram filmi ‘Fırtına Kız’, platformdaki ilk haftasından zirveye yerleşti. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Furious’ zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, bugünlerde gişede rekor bir performans sergileyen ‘Spider-Man: No Way Home’ zirvenin sahibi oldu.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘House of the Dragon’, uzun süredir devam eden liderlik serisini geçtiğimiz hafta da sürdürdü. Film kategorisinde ‘John Wick’ liderlik koltuğuna oturdu.

Deha Bilimlier’den ‘Aşksız Prens’

Deha Bilimlier, yeni şarkısı ‘Aşksız Prens’i Genius Production etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Yıldız Tilbe imzasını taşıyan şarkının düzenlemesini Ercan Bakalımoğlu yapmış.

Duygusal anlatımı ve etkileyici yorumuyla dikkat çeken eser, müzikseverlere unutulmaz bir dinleme deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Şarkı, modern düzenlemesi ve akılda kalan melodisiyle Deha Bilimlier’in müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor.

‘Aşksız Prens’, etkileyici sözleri, güçlü melodisi ve kaliteli prodüksiyonuyla müzik listelerinin öne çıkan çalışmalarından biri olmaya aday görünüyor.

Blok3, Avrupa turnesine çıkıyor

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Blok3, hayranlarının uzun süredir beklediği ‘Arena Tour 2026/27’ turnesini duyurdu. RAEM organizasyonuyla gerçekleşecek turne kapsamında Blok3, Avrupa’nın en prestijli arena salonlarında müzikseverlerle buluşacak.

Turne, 25 Eylül’de Almanya’nın Bremen kentindeki ÖVB Arena’da başlayacak. Ardından Mannheim, Rotterdam, Viyana, Berlin, Münih, Stuttgart ve Köln’de sahne alacak olan Blok3, Avrupa arenasındaki yolculuğunu 8 Ocak’ta Frankfurt Festhalle’de tamamlayacak.

Toplam 9 büyük arena konserinden oluşan organizasyon, sanatçının kariyerindeki en kapsamlı uluslararası turnelerden biri olma özelliğini taşıyor. Blok3, izleyicilere klasik konser deneyiminin ötesinde, görsel ve işitsel açıdan zengin bir sahne şovu vaat ediyor.