Yeni sezonda atv’de ekrana gelecek ‘Güneşin Doğduğu Yer’in çekimleri başladı.

TİMSBİ Productions imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, senaryosunu Yıldız Tunç, yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali üstleniyor. Güçlü yaratıcı ekibi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımdan başrol oyuncusu Burak Özçivit’in yer aldığı özel bir kare paylaşıldı. Kenan Kozan karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, dizinin adının yer aldığı klaketle kamera karşısına geçti. Özçivit’in yer aldığı özel kare ile ‘Güneşin Doğduğu Yer’in çekimlerinin başladığı duyuruldu.

Almanya’da başlayıp Adana’nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek ‘Güneşin Doğduğu Yer’, etkileyici atmosferi, çarpıcı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

İdo Tatlıses’ten ‘Yıkılmayız Öyle’

Müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen İdo Tatlıses, yeni şarkısı ‘Yıkılmayız Öyle’yi 1992 Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri Nur Oruç’a, müziği Zülfi Badalov’a ait şarkının düzenlemesi Mert Kemancı imzası taşıyor.

İdo Tatlıses, yeni şarkısının içinde bir İbrahim Tatlıses klasiği olan sözü Tahir Paker, müziği Burhan Bayar’a ait olan ‘Mutlu Ol Yeter’in melodisine de yer verdi. Şarkının ruhuna uygun, samimi ve doğal bir atmosfere sahip olan klip çekimleri, İdo Tatlıses’in kendi evinde tamamlandı. Sanatçıya çekimlerde kendi arkadaşları ve ekip arkadaşları eşlik etti.

Ayrılık sonrası yaşanan özlemi, gururu ve vazgeçememeyi güçlü bir duygusal anlatımla sunan ‘Yıkılmayız Öyle’, akılda kalıcı nakaratı ve etkileyici melodisiyle dikkat çekiyor.

Nostaljik bir yolculuğa çıkaracak

21 Ağustos’ta vizyona girecek ‘Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya’da’ filminde Ahu karakterine hayat verene genç oyuncu Bengisu Baykal, performansıyla dikkat çekiyor.

Bengisu Baykal, “Bir oyuncu olarak başka bir dönemin atmosferine girmek, o dönemin koşulları içinde yaşayan bir kadını canlandırmak benim için çok heyecan vericiydi” sözleriyle projeye duyduğu heyecanı dile getirdi. Filmde Rıfat’ın (Mert Kılıç) ilk görüşte âşık olduğu Ahu karakterini canlandıran oyuncu Bengisu Baykal; göç, aidiyet, aşk, dostluk ve azim gibi konuları merkezine alan filmde canlandırdığı Ahu’nun farklı yönlerini izleyiciyle buluşturacak.

Filmin dramatik yönünün yanı sıra mizah ve romantik unsurlar da barındırdığına dikkat çeken oyuncu, “Dönemler değişiyor ama insanın sevilmek, ait olmak ve daha iyi bir hayat kurmak istemesi pek değişmiyor. Tam da bu yüzden izleyici hayattan, tanıdık şeyler bulacak” dedi.