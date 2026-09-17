Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlemlerinde başlayan negatif seyir, çarşamba günü yerini derin bir satış dalgasına bırakarak piyasalarda ciddi bir likidite krizini ortaya çıkardı.

BIST 100 endeksinin yüzde 7,63’lük kayıpla 12.814,54 puana gerilemesi ve kayıpların yüzde 7’yi aşmasıyla devre kesicilerin çalışması, yaşanan türbülansın boyutunu gösteriyor.

Özellikle bankacılık endeksinde yüzde 7,67 ve sanayi endekslerinde yüzde 6,88’e varan değer kayıpları, piyasanın taşıyıcı kolonlarında ciddi bir sarsıntı yaşandığını gösterdi. Bu süreçte 19 yatırım fonundan yaklaşık 132,8 milyar liralık net sermaye çıkışının gerçekleşmesi, krizin yalnızca hisse bazlı değil, doğrudan fon kaynaklı sistemik bir yapıya dönüştüğüne işaret etti.

KRİZİN ARKA PLANINDA SPK KARARLARI MI VAR?

Yaşanan bu sert çöküşün arka planında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28 Ağustos 2026 tarihinde devreye aldığı yeni yatırım fonları düzenlemesinin yarattığı sancılar olduğu uzmanlar tarafından yorumlanıyor. SPK’nın, serbest fonların belirli hisselerdeki aşırı yoğunlaşmasını engellemek, pozisyon tavanlarını daraltmak ve geniş yetkili portföy yönetim şirketleri için asgari ödenmiş sermaye tutarını 2027’den itibaren 500 milyon TL’ye çıkarmak gibi adımları temelde yatırımcıyı koruma amacı taşıyor. Ancak bu keskin geçiş süreci, kısa vadede fonların portföy boşaltmasına ve piyasada ciddi bir zorunlu satış baskısı oluşmasına zemin hazırlamış olarak uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Düzenlemelerin getirdiği baskı ve piyasadaki mevcut kırılganlık, fon yönetimlerinde aşılması zor bir likidite sıkışıklığı yaratarak çöküş sarmalını hızlandırdı. Yatırımcıların katılma payı iade talepleri karşısında acil nakit yaratmak zorunda kalan fonların, piyasa şartlarına bakmaksızın ellerindeki varlıkları hızla elden çıkarması hisse fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı derinleştirdi.

PUSULA VE TERA’DA BÜYÜK SERMAYE ÇIKIŞLARI

Bu krizin en somut yansıması Pusula Portföy ve Tera Portföy cephesinde yaşandı. Pusula fonlarından kısa sürede yaklaşık 129 milyar TL çıkış yaşandığı belirtilirken, kurumun bazı iade ödemelerinde temerrüde düşmesi piyasadaki güven algısını ağır yaraladı. Benzer şekilde Tera Portföy bünyesindeki iki fonun temerrüde düşmesi ve altı fonda çıkış esaslarının değiştirilmesi, krizin dalga dalga yayıldığını kanıtladı.

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen yaptığı açıklamalarda, yaşananları geçici bir likidite sıkıntısı olarak nitelendirip yerli finansal yapılarına yönelik organize bir spekülatif atakla karşı karşıya kaldıklarını savundu. Ancak bu süreçte sosyal medyanın yarattığı dezenformasyon rüzgarı panik havasını iyice körükledi. Fonların tamamen batacağı ve ödemelerin duracağı yönündeki asılsız veya doğrulanmamış söylentiler, yatırımcı psikolojisini bozarak milyarlarca liralık portföyün panik halinde satışa geçmesine, adeta yangına benzin dökülmesine neden oldu.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN ACİL TOPLANMA KARARI

Krizin bütünüyle sistemik bir çöküşe dönüşmesini engellemek adına ekonomi yönetimi ve adli merciler ise peş peşe devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin acil toplanma kararı aldı. 14 Eylül'de toplanan komitenin 3 gün sonra hemen toplanma kararı alması da tarihte bir ilk oldu. Bir diğer önceki toplantı ise 22 Mayıs'ta olmuştu.

HEDEF HOLDİNG VE İNFO YATIRIM SAHİBİ GÖZALTINDA

Öte yandan finansal türbülansın adli boyutu akşam saatlerinde çarpıcı bir operasyonla ortaya çıktı. Mali polisin Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp’i gözaltına alması ve grubun iştiraki İnfo Yatırım’ın merkezinde inceleme başlatılması ise dikkat çekti.