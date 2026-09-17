Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı

Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı

Aksaray-Konya karayolunda etkili olan toz fırtınası, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği bölgede 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Kaynak: ANKA
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Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı - Resim: 1

Aksaray-Konya karayolunda etkili olan şiddetli toz fırtınası, görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşürdü.

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Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı - Resim: 2

Görüşün kapanması nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı.

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Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı - Resim: 3

Aksaray-Konya karayolunun 13’üncü kilometresinde etkili olan şiddetli toz fırtınası, zincirleme trafik kazasına yol açtı.

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Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı - Resim: 4

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgâr kısa sürede yoğun bir toz bulutu oluşturdu.

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Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı - Resim: 5

Aksaray yönünde ilerleyen Ömer Ö. idaresindeki 68 S 0849 plakalı işçi servisinin yolda durmasının ardından çok sayıda araç birbirine çarptı.

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Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı - Resim: 6

Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği kazada 7 araç birbirine girerken, 16 kişi yaralandı.

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Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı - Resim: 7

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı - Resim: 8

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Toz fırtınası bir anda bastırdı: Zincirleme kazada 16 kişi yaralandı - Resim: 9

Kaza nedeniyle Aksaray-Konya karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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